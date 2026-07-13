Επίσημο: Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 ο Κότσαρης

Στον Παναθηναϊκό μέχρι το 2028 θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 29χρονο πορτιέρο.

Ο Κότσαρης αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του «τριφυλλιού», ενώ τη σεζόν που μας πέρασε πραγματοποίησε συνολικά επτά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας σε τέσσερις περιπτώσεις ανέπαφη την εστία του.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κότσαρης αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2025. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε επτά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Κωνσταντίνος Κότσαρης δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Για μένα ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίζω να φοράω αυτή τη φανέλα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος».