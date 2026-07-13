Αυξήσεις σε δικαστικούς: Ποιους αφορά και πόσα χρήματα θα λάβουν - Παράδειγμα

Snapshot Οι αυξήσεις αφορούν μόνο χαμηλόβαθμους δικαστικούς που δικαιούνται προαγωγής αλλά δεν την έχουν λάβει λόγω έλλειψης θέσης.

Μετά από 12 χρόνια αναμονής, οι δικαστικοί αυτοί θα λάβουν το 50% της διαφοράς μισθού που θα είχαν με την προαγωγή.

Αν η αναμονή φτάσει τα 17 χρόνια, η αύξηση θα είναι το 90% της διαφοράς μισθού της προαγωγής.

Δεν πρόκειται για αυξήσεις 50% ή 90% επί του συνολικού μισθού, αλλά για ποσοστό της διαφοράς που θα προέκυπτε από την προαγωγή.

Η ρύθμιση δεν αφορά όλους τους δικαστικούς, αλλά μόνο συγκεκριμένες περιπτώσεις χαμηλόβαθμων που έχουν καθυστερήσει στην προαγωγή τους. Snapshot powered by AI

Μετά από δημοσιεύματα στον Τύπο περί αυξήσεων 50%-90% στους δικαστές στο ίδιο πλαίσιο με τη ρύθμιση για τους Μητροπολίτες απάντηση δόθηκε σήμερα από την κυβέρνηση.

Για τα δημοσιεύματα για αυξήσεις στους δικαστικούς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης απάντησε κατά το σημερινό briefing:

Εδώ, νομίζω ότι παρερμηνεύτηκε, όχι νομίζω, είναι δεδομένο ότι παρερμηνεύτηκε αυτό το οποίο προωθεί και ψήφισε το Υπουργείο Οικονομικών. Καταρχάς μιλάμε για χαμηλόβαθμους δικαστικούς. Δεν μιλάμε για αύξηση 50 ή 90% στον μισθό τους. Αυτό το οποίο ισχύει είναι: Όσοι χαμηλόβαθμοι δικαστικοί έχει έρθει η ώρα τους ή είχε έρθει τα προηγούμενα χρόνια η ώρα τους να προαχθούν και δεν υπάρχει κενή θέση μετά από 12 χρόνια, μετά από 12 χρόνια θα πάρουν 50% επί της διαφοράς του μισθού που θα έπαιρναν αν υπήρχε θέση για την προαγωγή τους. Και αν φτάσουν στα 17 χρόνια τότε θα πάρουν το 90%.

Παράδειγμα: Αν λόγω προαγωγής που θα έπρεπε να πάρουν για 12 χρόνια αλλά δεν την έπαιρναν λόγω του ότι δεν βρέθηκε θέση να πάνε έπαιρναν 100€ και η αύξηση με την προαγωγή ήταν 60€, δηλαδή θα έπρεπε να πάρουν 60€ παραπάνω, θα πάρουν 30€ παραπάνω.

Το ξαναλέω, δεν αφορά όλους τους δικαστικούς, αφορά χαμηλόβαθμους δικαστικούς και περιπτώσεις που ενώ δικαιούνται προαγωγής μετά από 12 χρόνια δεν την έχουνε πάρει, εκεί θα πάρουν το 50% της αύξησης και αν είναι 17 χρόνια το 90% της αύξησης.

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