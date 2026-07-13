Euroleague: Επίσημο! Ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε

Η Φενέρμπαχτσε ολοκλήρωσε μία από τις σημαντικότερες κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στην Euroleague, ανακοινώνοντας και επίσημα την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν.

Newsbomb

Euroleague: Επίσημο! Ο Σέιν Λάρκιν στη Φενέρμπαχτσε
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο 33χρονος γκαρντ, ο οποίος διαθέτει και τουρκικό διαβατήριο, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη Φενέρ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετά την πολυετή παρουσία του στην Αναντολού Εφές.

Ο Λάρκιν αποχωρεί από την Εφές έπειτα από οκτώ σεζόν, κατά τις οποίες αποτέλεσε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία του συλλόγου.

Στο διάστημα της παρουσίας του στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης πανηγύρισε την κατάκτηση δύο τίτλων Euroleague (2021, 2022), τριών πρωταθλημάτων Τουρκίας, τεσσάρων Κυπέλλων Προέδρου και ενός Κυπέλλου Τουρκίας.

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