Άσκηση το καλοκαίρι: Τι πρέπει να ξέρεις για να γυμνάζεσαι με ασφάλεια

Η Επιστημονική Ομάδα των Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL συγκέντρωσε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε, ώστε να ασκούμαστε το καλοκαίρι με ασφάλεια

Newsbomb

Άσκηση το καλοκαίρι: Τι πρέπει να ξέρεις για να γυμνάζεσαι με ασφάλεια
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το καλοκαίρι, η ζέστη επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η άσκηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο οργανισμός καλείται να διαχειριστεί την επιπλέον θερμική επιβάρυνση, γεγονός που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στη φυσική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, με μερικές προσαρμογές, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη ρουτίνα άσκησής μας. Η Επιστημονική Ομάδα των Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL συγκέντρωσε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε, ώστε να ασκούμαστε το καλοκαίρι με ασφάλεια.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν ασκούμαστε στη ζέστη

Όταν ασκούμαστε, οι μύες παράγουν θερμότητα και η θερμοκρασία του σώματός μας αυξάνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Προκειμένου ο οργανισμός να ρίξει τη θερμοκρασία, αυξάνει την εφίδρωση και διοχετεύει περισσότερο αίμα προς την επιφάνεια του δέρματος, ώστε αυτό να ψυχθεί. Το καλοκαίρι όμως, η υψηλή θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος παρεμποδίζουν την εξάτμιση του ιδρώτα και επομένως, ο μηχανισμός αυτός γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός, αναγκάζοντας τον οργανισμό μας να εργαστεί σκληρότερα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία σε ασφαλή επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μας ιδρώνει πολύ περισσότερο και μαζί με τα υγρά, χάνει και ηλεκτρολύτες που είναι απαραίτητοι για τη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία και για τη λειτουργία του οργανισμού γενικότερα.

eviol-magnesiumfront-nea.jpg

Τι μπορεί να συμβεί όταν δεν προσέχουμε

Όταν οι απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών δεν αναπληρώνονται έγκαιρα, παρατηρούμε έντονη κόπωση, η αντοχή μειώνεται και μπορεί να εμφανιστούν μυϊκές κράμπες, ζαλάδα ή πονοκέφαλος. Σε πιο έντονες περιπτώσεις, η αφυδάτωση και η υπερθέρμανση μπορούν να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως ναυτία, αποπροσανατολισμός, γρήγορη αναπνοή ή έντονη αδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άμεση διακοπή της άσκησης, σωστή επανυδάτωση και μεταφορά σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον.

Πώς να γυμναζόμαστε με ασφάλεια το καλοκαίρι

Μερικές απλές αλλά ουσιαστικές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα την αυξημένη θερμοκρασία κατά την άσκηση:

  • Επιλογή ώρας: Η προπόνηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές, βοηθά τον οργανισμό να ανταπεξέλθει καλύτερα. Είναι προτιμότερο να αποφεύγονται η μεσημεριανές ώρες 12:00 -17:00 που η ζέστη είναι εντονότερη.
  • Επιλογή εσωτερικού χώρου: Σε ιδιαίτερα ζεστές ημέρες ή ημέρες με υψηλή υγρασία, ένας κλιματιζόμενος χώρος αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή για άσκηση.
  • Κατάλληλος ρουχισμός: Ελαφριά ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνέει» διευκολύνουν την εξάτμιση του ιδρώτα και τη φυσική διαδικασία ψύξης του οργανισμού, ενώ το ανοιχτό χρώμα βοηθά στην καλύτερη αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, περιορίζοντας την επιπλέον θερμική επιβάρυνση.
  • Έγκαιρη ενυδάτωση: Η αίσθηση δίψας εμφανίζεται όταν ο οργανισμός έχει ήδη χάσει υγρά. Η σταθερή πρόσληψη νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση βοηθά τον οργανισμό να παραμείνει σε ισορροπία.
  • Ισορροπία ηλεκτρολυτών: Το καλοκαίρι, με την αυξημένη εφίδρωση χάνουμε και μεγάλες ποσότητες ηλεκτρολυτών, όπως το μαγνήσιο το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ηλεκτρολύτες του οργανισμού και το 4ο πιο άφθονο μεταλλικό στοιχείο στο ανθρώπινο σώμα. Το EVIOL Mg Μαγνήσιο, με 350mg μαγνησίου ανά δισκίο, συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών και στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, υποστηρίζοντας τον οργανισμό ακριβώς όταν οι ανάγκες αυτές αυξάνονται.
https://www.instagram.com/reel/DaKffcEjDgC/

Πέρα από την απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών, η ζέστη επιβαρύνει τον οργανισμό και με έναν ακόμη τρόπο, καθώς η προσπάθεια θερμορύθμισης αυξάνει τις ενεργειακές του ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι συχνά μια αίσθηση κόπωσης που δεν σχετίζεται μόνο με τη σωματική προσπάθεια, αλλά και με το αυξημένο «κόστος» που έχει για τον οργανισμό η ανταπόκρισή του στη ζέστη. Το EVIOL MultiVitamin Energy Plus αποτελεί έναν ενισχυμένο συνδυασμό υψηλής περιεκτικότητας βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων απαραίτητων για την παραγωγή & απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό και προσδίδει ενέργεια & αντιοξειδωτική προστασία, ιδανική για τις αυξημένες απαιτήσεις του καλοκαιριού.

https://www.instagram.com/p/DZuLDS_AaQj/

Το καλοκαίρι, επομένως, φέρνει νέες απαιτήσεις για τον οργανισμό μας, αλλά και νέες ευκαιρίες να τον φροντίσουμε καλύτερα. Με λίγη παραπάνω προσοχή στην ενυδάτωση και στην υποστήριξη του οργανισμού μας, η άσκηση μπορεί να παραμένει ασφαλής και ευχάριστη σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν σκέφτεστε να λάβετε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, μην ξεχάσετε να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Ανακαλύψτε τη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής EVIOL στο eviol.gr

eviolpackshot.jpg

Βιβλιογραφία

American College of Sports Medicine, Information On Exercising in Hot and Cold Environments, 2019

American Heart Association, How to Be Active Safely in Warm Weather, 2024

Kenefick R. W. (2018). Drinking Strategies: Planned Drinking Versus Drinking to Thirst. Sports medicine (Auckland, N.Z.), 48(Suppl 1), 31–37. https://doi.org/10.1007/s40279-017-0844-6

Périard, J. D., Eijsvogels, T. M. H., & Daanen, H. A. M. (2021). Exercise under heat stress: thermoregulation, hydration, performance implications, and mitigation strategies. Physiological reviews, 101(4), 1873–1979. https://doi.org/10.1152/physrev.00038.2020

Zhang H, Wang R, Guo S, et al. Lower serum magnesium concentration and higher 24-h urinary magnesium excretion despite higher dietary magnesium intake in athletes: a systematic review and meta-analysis. Food Science and Human Wellness, 2023, 12(5): 1471-1480. https://doi.org/10.1016/j.fshw.2023.02.015

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινίασε τον δρόμο Ροβιές – Ήλια ο Μητσοτάκης: Κάθε φορά που περνούσαμε κάναμε το σταυρό μας

14:27ANNOUNCEMENTS

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού από τους κατοίκους της Σαλαμίνας μέσα από το Allwyn Care – Συμμετείχαν στην εθελοντική δράση αιμοδοσίας και εγγραφής νέων δοτών μυελού των οστών και έγιναν Life Savers

14:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Meta χρησιμοποιεί εργαλεία AI για να απολύει εργαζομένους που βγαίνουν σε άδεια λόγω ιατρικών παθήσεων

14:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είμαστε περήφανοι, πατέρα»: Η ανάρτηση της κόρης του Νίκου Χαρδαλιά μετά τον απολογισμό στο Ωδείο Αθηνών

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

14:20ANNOUNCEMENTS

Καλοκαιρινές εκπτώσεις με επιπλέον €πιστροφή 15% για αγορές με κάρτες Eurobank σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Δούκας για Κυψέλη: «Κάποιοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους» - Ζητά συνάντηση με Υποδομών, Μετρό

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Νεκροί από ισραηλινό βομβαρδισμό γονείς και η 6χρονη κόρη τους - Ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια ο γιος της οικογένειας

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

13:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ για Μάρω Κοντού: Η διαδρομή της χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, ευγένεια, θάρρος

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Λατινοπούλου-Άργος: «Κακώς προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί, ενήργησαν στο πλαίσιο του καθήκοντος»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Αφροδίτη Νέστορα – Το πρώτο μήνυμα μετά το εξιτήριο: «Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει»

13:29ΦΑΡΜΑΚΟ

PhARMA Innovation Forum: Ο Κωνσταντίνος Μεφσούτ είναι ο νέος Γενικός Διευθυντής

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μάρω Κοντού: Θα τη θυμόμαστε όλοι με σεβασμό, τρυφερότητα και αγάπη

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Κιρ Στάρμερ: Το αποχαιρετιστήριο δώρο που του έκαναν οι συνεργάτες του - Το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο

13:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Αρκούδα μπήκε κρυφά σε σπίτι ηλικιωμένων και άδειασε το ψυγείο τους - Είναι ύποπτη για... 14 διαρρήξεις

13:23ANNOUNCEMENTS

Οι στιγμές που κάνουν το Παγκόσμιο Κύπελλο FIFA 2026™ να ξεχωρίζει, από τη Stoiximan

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η δυσκολότερη ημέρα με 40άρια στις πόλεις – Η πρόγνωση Αρναούτογλου

07:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δικαστική απόφαση για τα Airbnb: Απαγορεύονται αν δεν το επιτρέπει ο κανονισμός της πολυκατοικίας

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: «Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει» – Η συγκίνηση του Γιώργου Κωνσταντίνου για την απώλεια της αγαπημένης του συμπρωταγωνίστριας

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Contender» επέστρεψε: Ο μεγαλύτερος λευκός καρχαρίας επανεμφανίστηκε μετά από μήνες απουσίας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Μάρω Κοντού

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Χειροπέδες σε 44χρονο που κατηγορείται ότι βίασε επανειλημμένα την πεθερά του - Τι είπε στον εισαγγελέα

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Μητέρα έφερε στον κόσμο το 14ο παιδί της – Το συγκινητικό μήνυμα της κλινικής

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: Το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού

14:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Το συγκινητικό αντίο από τη Finos Film - Η πρώτη της βουβή εμφάνιση - Βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότης χαρίζει 200 ​​τόνους κρεμμυδιών: «Είναι αδύνατο αν πληρώνουν 13 λεπτά το κιλό»

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός μέχρι τέλος του μήνα: Πότε δύο μοντέλα προβλέπουν ραγδαία πτώση θερμοκρασίας

12:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κατεπείγουσα προκαταρκτική για τις ρωγμές από τα έργα μετρό στην Κυψέλη

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος κι ο τρίτος συλληφθείς για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Κάτοικοι περιγράφουν τη στιγμή που είδαν 59χρονο γυμνό να κόβει βόλτες στη Φωκίωνος Νέγρη

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Kατέβηκαν στα 4.000 μέτρα στον Ατλαντικό και «σκόνταψαν» σε κάτι που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί

13:57ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λαβράκι» με παράνομα συμπληρώματα διατροφής στην Αττική – Η λεία ξεπερνά τα 200.000 ευρώ

11:11LIFESTYLE

Μάρω Κοντού: Η τελευταία εμφάνιση στη «Γη της ελιάς» και το συγκινητικό βίντεο

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου Κρήτης: SMS από το 112

10:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρω Κοντού: Πώς γνώρισε τον Χορν και πώς την έπεισε να κάνει επέμβαση στην μύτη της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ