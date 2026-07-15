Άσκηση το καλοκαίρι: Τι πρέπει να ξέρεις για να γυμνάζεσαι με ασφάλεια

Το καλοκαίρι, η ζέστη επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας και η άσκηση δεν αποτελεί εξαίρεση. Ο οργανισμός καλείται να διαχειριστεί την επιπλέον θερμική επιβάρυνση, γεγονός που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στη φυσική δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, με μερικές προσαρμογές, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τη ρουτίνα άσκησής μας. Η Επιστημονική Ομάδα των Συμπληρωμάτων Διατροφής EVIOL συγκέντρωσε όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε, ώστε να ασκούμαστε το καλοκαίρι με ασφάλεια.

Τι συμβαίνει στον οργανισμό μας όταν ασκούμαστε στη ζέστη

Όταν ασκούμαστε, οι μύες παράγουν θερμότητα και η θερμοκρασία του σώματός μας αυξάνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο. Προκειμένου ο οργανισμός να ρίξει τη θερμοκρασία, αυξάνει την εφίδρωση και διοχετεύει περισσότερο αίμα προς την επιφάνεια του δέρματος, ώστε αυτό να ψυχθεί. Το καλοκαίρι όμως, η υψηλή θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος παρεμποδίζουν την εξάτμιση του ιδρώτα και επομένως, ο μηχανισμός αυτός γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός, αναγκάζοντας τον οργανισμό μας να εργαστεί σκληρότερα για να διατηρήσει τη θερμοκρασία σε ασφαλή επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μας ιδρώνει πολύ περισσότερο και μαζί με τα υγρά, χάνει και ηλεκτρολύτες που είναι απαραίτητοι για τη φυσιολογική μυϊκή λειτουργία και για τη λειτουργία του οργανισμού γενικότερα.

Τι μπορεί να συμβεί όταν δεν προσέχουμε

Όταν οι απώλειες υγρών και ηλεκτρολυτών δεν αναπληρώνονται έγκαιρα, παρατηρούμε έντονη κόπωση, η αντοχή μειώνεται και μπορεί να εμφανιστούν μυϊκές κράμπες, ζαλάδα ή πονοκέφαλος. Σε πιο έντονες περιπτώσεις, η αφυδάτωση και η υπερθέρμανση μπορούν να οδηγήσουν σε πιο σοβαρά συμπτώματα, όπως ναυτία, αποπροσανατολισμός, γρήγορη αναπνοή ή έντονη αδυναμία. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται άμεση διακοπή της άσκησης, σωστή επανυδάτωση και μεταφορά σε δροσερό και σκιερό περιβάλλον.

Πώς να γυμναζόμαστε με ασφάλεια το καλοκαίρι

Μερικές απλές αλλά ουσιαστικές επιλογές μπορούν να βοηθήσουν τον οργανισμό να διαχειριστεί καλύτερα την αυξημένη θερμοκρασία κατά την άσκηση:

Επιλογή ώρας: Η προπόνηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές, βοηθά τον οργανισμό να ανταπεξέλθει καλύτερα. Είναι προτιμότερο να αποφεύγονται η μεσημεριανές ώρες 12:00 -17:00 που η ζέστη είναι εντονότερη.

Η προπόνηση νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν οι θερμοκρασίες είναι πιο χαμηλές, βοηθά τον οργανισμό να ανταπεξέλθει καλύτερα. Είναι προτιμότερο να αποφεύγονται η μεσημεριανές ώρες 12:00 -17:00 που η ζέστη είναι εντονότερη. Επιλογή εσωτερικού χώρου: Σε ιδιαίτερα ζεστές ημέρες ή ημέρες με υψηλή υγρασία, ένας κλιματιζόμενος χώρος αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή για άσκηση.

Σε ιδιαίτερα ζεστές ημέρες ή ημέρες με υψηλή υγρασία, ένας κλιματιζόμενος χώρος αποτελεί την πιο ασφαλή επιλογή για άσκηση. Κατάλληλος ρουχισμός: Ελαφριά ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνέει» διευκολύνουν την εξάτμιση του ιδρώτα και τη φυσική διαδικασία ψύξης του οργανισμού, ενώ το ανοιχτό χρώμα βοηθά στην καλύτερη αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, περιορίζοντας την επιπλέον θερμική επιβάρυνση.

Ελαφριά ρούχα που επιτρέπουν στο δέρμα να «αναπνέει» διευκολύνουν την εξάτμιση του ιδρώτα και τη φυσική διαδικασία ψύξης του οργανισμού, ενώ το ανοιχτό χρώμα βοηθά στην καλύτερη αντανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας, περιορίζοντας την επιπλέον θερμική επιβάρυνση. Έγκαιρη ενυδάτωση: Η αίσθηση δίψας εμφανίζεται όταν ο οργανισμός έχει ήδη χάσει υγρά. Η σταθερή πρόσληψη νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση βοηθά τον οργανισμό να παραμείνει σε ισορροπία.

Η αίσθηση δίψας εμφανίζεται όταν ο οργανισμός έχει ήδη χάσει υγρά. Η σταθερή πρόσληψη νερού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση βοηθά τον οργανισμό να παραμείνει σε ισορροπία. Ισορροπία ηλεκτρολυτών: Το καλοκαίρι, με την αυξημένη εφίδρωση χάνουμε και μεγάλες ποσότητες ηλεκτρολυτών, όπως το μαγνήσιο το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς ηλεκτρολύτες του οργανισμού και το 4ο πιο άφθονο μεταλλικό στοιχείο στο ανθρώπινο σώμα. Το EVIOL Mg Μαγνήσιο, με 350mg μαγνησίου ανά δισκίο, συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών και στη φυσιολογική λειτουργία των μυών, υποστηρίζοντας τον οργανισμό ακριβώς όταν οι ανάγκες αυτές αυξάνονται.

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Πέρα από την απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών, η ζέστη επιβαρύνει τον οργανισμό και με έναν ακόμη τρόπο, καθώς η προσπάθεια θερμορύθμισης αυξάνει τις ενεργειακές του ανάγκες. Το αποτέλεσμα είναι συχνά μια αίσθηση κόπωσης που δεν σχετίζεται μόνο με τη σωματική προσπάθεια, αλλά και με το αυξημένο «κόστος» που έχει για τον οργανισμό η ανταπόκρισή του στη ζέστη. Το EVIOL MultiVitamin Energy Plus αποτελεί έναν ενισχυμένο συνδυασμό υψηλής περιεκτικότητας βιταμινών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων απαραίτητων για την παραγωγή & απελευθέρωση ενέργειας στον οργανισμό και προσδίδει ενέργεια & αντιοξειδωτική προστασία, ιδανική για τις αυξημένες απαιτήσεις του καλοκαιριού.

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Το καλοκαίρι, επομένως, φέρνει νέες απαιτήσεις για τον οργανισμό μας, αλλά και νέες ευκαιρίες να τον φροντίσουμε καλύτερα. Με λίγη παραπάνω προσοχή στην ενυδάτωση και στην υποστήριξη του οργανισμού μας, η άσκηση μπορεί να παραμένει ασφαλής και ευχάριστη σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν σκέφτεστε να λάβετε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, μην ξεχάσετε να συμβουλευτείτε πρώτα τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

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