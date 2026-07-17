Ζεστό φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης από τους εργαζόμενους του Γηροκομείου Αθηνών

Την Τρίτη 21 Ιουλίου, από τις 10:00 το πρωί, οι εργαζόμενοι του Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Αθηνών, θα βρίσκονται στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου, για μια πράξη αγάπης και αλληλεγγύης.

"Βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης μας, για να μοιράσουμε ζεστό φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης και ένα ζεστό χαμόγελο στους άστεγους συμπολίτες μας. Η καθημερινή μας φροντίδα για την τρίτη ηλικία γίνεται τώρα μια αγκαλιά για όσους μας έχουν περισσότερο ανάγκη" αναφέρει ο Σύλλογος Εργαζομένων Γηροκομείου-Πτωχοκομείου Αθηνών.

Οι εργαζόμενοι, με δικά τους έξοδα, θα προσφέρουν ένα μεσημεριανό γεύμα σε ευάλωτους συμπολίτες μας, που σιτίζονται από το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Αμαρουσίου.