Όμιλος ΔΕΗ: Δεκαέξι διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026

Snapshot Ο Όμιλος ΔΕΗ απέσπασε 16 διακρίσεις από τον διεθνή οργανισμό Extel για το 2026, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Large-Cap ΕΜΕΑ.

Η ΔΕΗ αναδείχθηκε «Most Honored Company» στον κλάδο Utilities, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γεώργιος Στάσσης αναδείχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.

Η ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων της ΔΕΗ και τα στελέχη της κατέκτησαν υψηλές θέσεις σε πολλές κατηγορίες της έρευνας Extel, αναδεικνύοντας την αποτελεσματική επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

Η έρευνα Extel βασίζεται σε αξιολογήσεις πάνω από 450 επαγγελματιών από 247 διεθνείς χρηματοοικονομικές εταιρείες, με αυστηρά κριτήρια αξιοπιστίας και χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Snapshot powered by AI

Για μία ακόμη χρονιά, ο Όμιλος ΔΕΗ απέσπασε σημαντικές διακρίσεις στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Extel, με εξειδίκευση στην ανάλυση δεδομένων και την παροχή πληροφοριών στην επενδυτικήκοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα με τα φετινά αποτελέσματα, ο Όμιλος ΔΕΗ αναδείχθηκε ως μία από τις “MostHonored Companies” του κλάδου, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Large-Cap ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (Overall) των εταιρειών Utilities, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στην ευρύτερηπεριοχή.

Οι διακρίσεις αναδεικνύουν την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στιςστρατηγικές επιλογές της Διοίκησης, καταδεικνύοντας τον επιτυχημένο μετασχηματισμόπου συντελείται στη ΔΕΗ, με όραμα να αποτελεί έναν σύγχρονο, Powertech Όμιλο μεισχυρό αποτύπωμα στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι το αποτέλεσμα τηςδέσμευσης για συνεχή βελτίωση και της προσήλωσης στο στρατηγικό πλάνο του Ομίλου, την οικονομική στρατηγική και την επικοινωνία με την επενδυτική κοινότητα.

Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, αναδείχθηκε πρώτος στην κατηγορία Best CEO σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες (Combined & Sell-Side / Overall & Large -Cap), ο Ομιλικός Γενικός ΔιευθυντήςΟικονομικών Υπηρεσιών, Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες Combined/Large-Cap και Sell-Side/Large-Cap, καθώς και τη δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη (Combined/Overall).

Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων, Ιωάννης Στέφος, κατέκτησε τη δεύτερη θέση σε τρεις κατηγορίες(Combined/Large-Cap, Sell-Side/Overall, Sell-Side/Large-Cap), ενώ η ομάδα Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου απέσπασε τη δεύτερη θέση στις κατηγορίες Combined/Large-Cap, Sell-Side/Overall και Sell-Side/Large-Cap, και την τρίτη θέση στην κατηγορία Combined/Overall.

Στην ετήσια έρευνα «Emerging EMEA Executive Team» του οργανισμού Extel συμμετείχαν φέτος πάνω από 450 επαγγελματίες του επενδυτικού κλάδου από 247 διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Πάνω από 600 στελέχη και 400 εταιρείες προτάθηκαν για διάκριση, με βάση κριτήρια όπως η αξιοπιστία, η επικοινωνία, η χρηματοοικονομικήδιαχείριση, η κατανομή κεφαλαίων, καθώς και η ποιότητα των σχέσεών τους με το επενδυτικό κοινό.

Ο οργανισμός ExtelΗ Extel - πρώην Institutional Investor Research - είναι ένας διεθνής οργανισμός πουεξειδικεύεται σε εκδόσεις σχετικά με τις διεθνείς χρηματαγορές, καθώς και στην ανάλυση δεδομένων και την παροχή πληροφοριών στην επενδυτική κοινότητα σε παγκόσμιοεπίπεδο.

Για από 30 χρόνια, η Extel αναδεικνύει μέσω έρευνας την αριστείαστις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έχοντας γίνει γνωστή για τις αυστηρές και ερευνητικά τεκμηριωμένες βραβεύσεις της.