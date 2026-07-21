Από το πρώην αεροδρόμιο στο αθλητικό μέλλον της χώρας: Νέες εμπειρίες στο The Ellinikon Sports Park

Η εικόνα του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αλλάζει οριστικά και μαζί της αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να αθληθούμε, να ψυχαγωγηθούμε και να περνάμε τον ελεύθερο χρόνο μας.

Και αυτό γιατί η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ευρώπης ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καθημερινή ζωή της πόλης, με τη σταδιακή παράδοση του The Ellinikon Sports Park, ενός σύγχρονου αθλητικού πάρκου που φιλοδοξεί να αποτελέσει νέο σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό, την ευεξία και τη ζωή στην πόλη.Από τις 20 Ιουλίου, το πρώτο μεγάλο έργο του The Ellinikon παραδίδεται σταδιακά στους πολίτες, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τη νέα καθημερινότητα που διαμορφώνεται στην περιοχή.

Με ελεύθερη είσοδο και εγκαταστάσεις που απευθύνονται σε αθλητές, οικογένειες, παιδιά και επισκέπτες κάθε ηλικίας, το νέο The Ellinikon Sports Park φέρνει περισσότερες επιλογές για άσκηση και περισσότερες αφορμές για να συνδεθούμε με τη φύση.

Ένας νέος προορισμός άθλησης και αναψυχής

Σε μια έκταση 287.000 τ.μ., από τα οποία τα 115.000 αποτελούν χώρους πρασίνου, το The Ellinikon Sports Park δημιουργεί έναν νέο πυρήνα άθλησης και αναψυχής για την Αττική.

Εκεί, μπορούμε να τρέξουμε, να περπατήσουμε, να κάνουμε προπόνηση ή απλώς να απολαύσουμε μια βόλτα μέσα στο πράσινο. Το πάρκο απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες αθλητές όσο και σε όσους από εμάς θέλουμε να εντάξουμε την άθληση, την αναψυχή και την επαφή με τη φύση στην καθημερινότητά μας, προσφέροντας επιλογές για κάθε ηλικία και επίπεδο.

Από την πρώτη φάση λειτουργίας του, ξεχωρίζει ο ανοιχτός στίβος με πιστοποίηση World Athletics Type 1, γεγονός που του επιτρέπει να φιλοξενεί και διεθνείς οργανώσεις υψηλού επιπέδου. Διαθέτει εξέδρα 1.070 θέσεων, αλλά και στίβο ρίψεων, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο προπονητικό και αγωνιστικό περιβάλλον.

Στις νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται, επίσης, τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου 11x11, δύο με τεχνητό και δύο με υβριδικό χλοοτάπητα, δύο γήπεδα μπάσκετ και δύο γήπεδα τένις, καθώς και μεγάλες εκτάσεις πρασίνου για ελεύθερη άσκηση, περπάτημα και χαλάρωση.

Παράλληλα, οι νέοι αθλητικοί ξενώνες των 124 δωματίων, με δυνατότητα φιλοξενίας περίπου 250 αθλητών, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε το The Ellinikon να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό για προετοιμασία ομάδων, συλλόγων και ομοσπονδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ένα πάρκο που γίνεται μέρος της καθημερινότητάς μας

Το The Ellinikon Sports Park, όμως, δεν απευθύνεται μόνο σε όσους αγαπούν τον αθλητισμό.

Αντίθετα, είναι ένας νέος αστικός προορισμός, όπου μπορούμε να περάσουμε αρκετές ώρες χωρίς να χρειάζεται να συμμετέχουμε σε κάποια οργανωμένη δραστηριότητα.Πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, μεγάλες εκτάσεις πρασίνου, χώροι εστίασης, παιδικές ζώνες και σημεία ξεκούρασης δημιουργούν ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο σύγχρονο μητροπολιτικό πάρκο παρά μια αθλητική εγκατάσταση.

Παράλληλα, μέσω ειδικής εφαρμογής θα μπορούμε να πραγματοποιούμε κρατήσεις για τις αθλητικές εγκαταστάσεις και το parking, The Ellinikon Sports Park ώστε η εμπειρία να γίνεται ακόμη πιο εύκολη και προσιτή. Βέβαια, μπορεί το k να άνοιξε τις πόρτες του στις 20 Ιουλίου και σταδιακά να παραδίδεται στους πολίτες που θα το επισκεφτούν, όμως οι δυνατότητές του χώρου έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται στην πράξη.

Η υπερειδική διαδρομή του EKO Ράλλυ Ακρόπολις που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του The Ellinikon Sports Park προσέλκυσε περισσότερους από 10.000 θεατές, αποδεικνύοντας ότι ο χώρος μπορεί να υποστηρίξει όχι μόνο αθλητικές δραστηριότητες, αλλά και μεγάλες διοργανώσεις με διεθνή χαρακτήρα.

Άλλωστε, το Sports Piazza, με δυνατότητα φιλοξενίας 3.000 έως 5.000 ατόμων, το Spiral Venue, χωρητικότητας έως 10.000 ατόμων, αλλά και οι υπόλοιποι πολυχρηστικοί χώροι έχουν σχεδιαστεί ώστε να φιλοξενούν συναυλίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φεστιβάλ και δράσεις που θα διατηρούν το πάρκο ζωντανό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο της υλοποίησης του έργου

Το βλέμμα, όμως, δεν είναι στραμμένο μόνο στην εμπειρία του επισκέπτη, αλλά και στη βιωσιμότητα. Βιοκλιματικός σχεδιασμός, φωτοβολταϊκά συστήματα, έξυπνη διαχείριση ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση υλικών από το πρώην αεροδρόμιο και σύγχρονες τεχνολογίες smart city συνθέτουν ένα πάρκο με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η πρώτη φάση, ωστόσο, αποτελεί μόνο την αρχή.

Μέχρι το τέλος του 2026 θα προστεθεί η νέα ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα, ενώ στις αρχές του 2027 θα παραδοθούν και τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5 υψηλών προδιαγραφών. Και το ταξίδι δεν σταματάει εκεί.

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης, που προγραμματίζεται για το 2028, θα εμπλουτίσει το The Ellinikon Sports Park με ένα πλήρες Tennis Club, εγκαταστάσεις padel και pickleball, νέους χώρους για μπάσκετ και beach volley, αλλά και ένα σύγχρονο κέντρο ευεξίας με spa, yoga και υπηρεσίες αναζωογόνησης. Η αρχή, όμως, γίνεται φέτος το καλοκαίρι.

Από τις 20 Ιουλίου, το όραμα της ανάπλασης του The Ellinikon ξεκινάει να μετατρέπεται για πρώτη φορά σε μια εμπειρία που μπορεί να ζήσει ο καθένας από εμάς στο The Ellinikon Sports Park.

Ένας χώρος που, για δεκαετίες, ήταν συνδεδεμένος με το αεροδρόμιο, ανοίγει πλέον τον δρόμο για μια νέα καθημερινότητα, όπου η άθληση, η φύση και η ζωή στην πόλη συναντιούνται στο ίδιο σημείο.

Το πάρκο άνοιξε τις πύλες του στις 20 Ιουλίου, και θα παραδίδεται σταδιακά στο κοινό, λειτουργώντας έως τον Σεπτέμβριο καθημερινά από τις 18:00 έως τις 23:00. Από τον Σεπτέμβριο, το ωράριο λειτουργίας θα είναι 08:00 έως 24:00, 362 ημέρες τον χρόνο.Η είσοδος είναι ελεύθερη από τον Άλιμο (οδός Αεροπορίας).