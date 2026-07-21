Γερμανία: Νεκρός στο κελί του ο Τούρκος δολοφόνος - Σκότωσε έξι ατόμα σε δομή ανηλίκων

Τέλος στη ζωή του φαίνεται πως έδωσε μέσα στο κελί του, στη Γερμανία, ο Φατίχ Γ., ο βασικός ύποπτος για τις δολοφονίες έξι ανθρώπων σε δομή φιλοξενίας ανηλίκων στην πόλη Στάντε. Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Κάτω Σαξονίας, ο 45χρονος εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στο Σωφρονιστικό Κατάστημα του Μπρεμερφέρντε κατά τη διάρκεια του πρωινού ελέγχου των κρατουμένων. Οι αρχές που ερευνούν το περιστατικό αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας από τρίτους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως πρόκειται για αυτοχειρία.

Ο Φατίχ Γ. βρισκόταν υπό κράτηση αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για τη μαζική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στις 29 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα είχε προγραμματισμένο ραντεβού στη συγκεκριμένη υπηρεσία προκειμένου να διευθετήσει ζητήματα που αφορούσαν την επιμέλεια της μόλις 8 μηνών κόρης του, όταν ξέσπασε η τραγωδία με θύματα έξι εργαζόμενους.

Το σκοτεινό παρελθόν στην Τουρκία

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ο 45χρονος Τούρκος δεν ήταν άγνωστος στις διωκτικές αρχές καθώς είχε ήδη επιβαρυμένο μητρώο στη χώρα καταγωγής του.

Την ίδια ώρα που βρισκόταν στη Γερμανία, αποκαλύφθηκε πως αποτελούσε δραπέτη τουρκικής φυλακής. Βρισκόταν στο επίκεντρο πολλαπλών ποινικών διαδικασιών στην Τουρκία, καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες για σοβαρό σεξουαλικό αδίκημα στην περιοχή Καχραμανμαράς το 2017, ενώ το 2022 κατηγορήθηκε στο Γκαζιαντέπ για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας του της κόρης. Μεταξύ αυτών των δύο σοβαρών περιστατικών, ο Φατίχ Γ. είχε συλληφθεί και τεθεί υπό κράτηση για άλλη ποινική υπόθεση, κι όμως κατάφερε να αποδράσει και να διαφύγει.

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