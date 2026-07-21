ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για συμμετοχή στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για συμμετοχή στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 21 Ιουλίου, 18:00 έως 23 Ιουλίου, 23:55 μέσω της εφαρμογής kidcare.dypa.gov.gr με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, καθημερινά από 06:45 έως 16:00, για παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών, εκτός του σταθμού Ιλίου που δέχεται βρέφη 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει σε πρόγραμμα ένταξης παιδιών με αναπηρίες στην προσχολική εκπαίδευση, χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσω της ΕΕΤΑΑ ΑΕ.

Γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για voucher, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ. Snapshot powered by AI

Αναρτήθηκαν σήμερα από τη ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για βρέφη και νήπια που θα εισαχθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της υπηρεσίας τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Πρόκειται για πίνακες επιλεγμένων, αναπληρωματικών και απορριφθέντων νηπίων για κάθε έναν από τους 28 σταθμούς, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ν. Αττικής: Αγίας Βαρβάρας, Άνω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Ιλίου, Μενιδίου, Μοσχάτου, Ολυμπιακού Χωριού, Περιστερίου και Χαϊδαρίου.

Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Περιφέρειας: Αγρινίου, Άρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών και Τρικάλων.

Υποβολή ενστάσεων έως τις 23/7

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός τριών ημερών, από την Τρίτη 21 Ιουλίου στις 18:00 έως την Πέμπτη 23 Ιουλίου στις 23:55.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής kidcare.dypa.gov.gr και πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία οι ενδιαφερόμενοι θα τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Πώς λειτουργεί

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από έξι μηνών έως τεσσάρων ετών. Στους σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, με στόχο την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Ειδικά ο Βρεφικός Σταθμός Ιλίου θα δεχθεί βρέφη ηλικίας από 16 μηνών έως 2,5 ετών.

Δράσεις για παιδιά με αναπηρίες

Η ΔΥΠΑ συμμετέχει, επίσης, στη δράση για την προώθηση και υποστήριξη της ένταξης παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και της πρόσβασης παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και Ατόμων με Αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης.

Η δράση υλοποιείται με δικαιούχο φορέα την ΕΕΤΑΑ ΑΕ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Οι γονείς που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Όσοι λάβουν voucher μπορούν να το καταθέσουν άμεσα σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.

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