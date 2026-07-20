ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για τις επτά Σχολές Μαθητείας σε τουρισμό και φιλοξενία

Snapshot Από σήμερα έως 20 Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ στον τουρισμό και τη φιλοξενία για το σχολικό έτος 2026-27.

Οι ειδικότητες είναι υπάλληλος υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, τεχνίτης μαγειρικής τέχνης και τεχνίτης επισιτισμού, με ειδικές γλωσσικές απαιτήσεις για την υποδοχή πελατών.

Το πρόγραμμα μαθητείας συνδυάζει θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία 4* και 5*, με αμειβόμενη εργασία και ασφάλιση.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα στέγασης 240 ευρώ, ημερήσιο επίδομα σίτισης 9 ευρώ, δικαιούνται σπουδαστική άδεια με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.

Οι σχολές λειτουργούν σε επτά πόλεις και προσφέρουν εκπαίδευση από έμπειρο προσωπικό σε σύγχρονα εργαστήρια με δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό. Snapshot powered by AI

Δεκτές από σήμερα και έως την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου θα γίνονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στις επτά Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (ΠΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για το σχολικό έτος 2026-27, σε τρεις ειδικότητες υψηλής ζήτησης στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.

Πρόκειται για τις ειδικότητες του υπαλλήλου υποδοχής πελατών ξενοδοχείου, του τεχνίτη μαγειρικής τέχνης και του τεχνίτη επισιτισμού. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω του gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-peiramatike-epaggelmatike-skhole-tes-dypa

Δικαίωμα εγγραφής στην Α' τάξη έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών. Συγκεκριμένα, για την ειδικότητα «Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου» απαιτείται επιπλέον η καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά), επιπέδου Β2, που πιστοποιείται με επίσημο τίτλο σπουδών.

Σημειώνεται πως οι ΠΕΠΑΣ Μαθητείας λειτουργούν σε επτά πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα και Ρόδο) και εφαρμόζουν το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» με το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο», σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο μαθητευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και την επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Το «Πρόγραμμα μάθησης στην Εκπαιδευτική Δομή» πραγματοποιείται στις ΠΕΠΑΣ Μαθητείας από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, ενώ το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε διακεκριμένες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου (ξενοδοχεία 4* και 5*), από το Μάιο έως και τον Οκτώβριο με 8ωρη ημερήσια απασχόληση, 5 ημέρες την εβδομάδα.

Οι μαθητευόμενοι, κατά τη διάρκεια της μαθητείας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αμείβονται με ημερομίσθιο ίσο προς το 95% επί του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη (δηλαδή 41,09*95% ευρώ = 39,04 ευρώ).

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στις επτά ΠΕΠΑΣ Μαθητείας για το σχολικό έτος 2026-27 είναι οι εξής:

ΠΕΠΑΣΚαλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης, Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Μυτιλήνης, Πάτρας: Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης και Τεχνίτης Επισιτισμού

ΠΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

ΠΕΠΑΣ Κέρκυρας: Υπάλληλος Υποδοχής Πελατών Ξενοδοχείου

Οι μαθητές των ΠΕΠΑΣ Μαθητείας: