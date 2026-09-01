Το σημαντικότερο κεφάλαιο μιας εμβληματικής επένδυσης: Οι άνθρωποι πίσω από τις Σκουριές

Στη συζήτηση για τις μεγάλες βιομηχανικές επενδύσεις, η έμφαση δίνεται συνήθως στο ύψος του κεφαλαίου, στην τεχνολογία και τις υποδομές. Στην πράξη, όμως, η επιτυχία τους κρίνεται από την ικανότητα να προσελκύουν, να αναπτύσσουν και να διατηρούν το ανθρώπινο δυναμικό, που απαιτεί μια σύγχρονη και ανταγωνιστική βιομηχανία.

Στην περίπτωση του μεταλλευτικού έργου των Σκουριών, το ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη συντελεστή παραγωγής, αλλά το σημαντικότερο κεφάλαιο της επένδυσης.

Συνολικά, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας εκτιμάται ότι θα απασχολούν περίπου 5.000 εργαζόμενους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εξειδικευμένου, ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία της χώρας, με εργαζομένους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από μηχανικούς, γεωλόγους και μεταλλειολόγους, έως χειριστές μηχανημάτων, τεχνικούς και στελέχη υποστήριξης.

Στο σύνολο αυτό, οι γυναίκες κατέχουν ήδη το 14,7% των θέσεων εργασίας - ποσοστό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου στον μεταλλευτικό κλάδο - συμμετέχοντας σε ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, παραγωγικών και διοικητικών ρόλων και συμβάλλοντας στη σταδιακή διεύρυνση της εκπροσώπησής τους στη βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα νέων γυναικών, από την τοπική κοινωνία που εργάζονται στις Σκουριές, σε θέσεις που συνδέονται με τη λειτουργία βαρέος εξοπλισμού. Η δική τους εμπειρία αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής εκπαίδευσης, της καθημερινής πρακτικής και της καθοδήγησης από έμπειρους συναδέλφους, αλλά και μιας ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας, όπου η υπευθυνότητα, η ακρίβεια και η πειθαρχία αποτελούν βασικές δεξιότητες.

Παράλληλα, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων εκπαίδευσης, όπως προσομοιωτές VR και AR, επιτρέπει στους νέους χειριστές να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους σε ασφαλές περιβάλλον. Κυρίως, όμως, οι ιστορίες τους δείχνουν ότι οι γυναίκες μπορούν να διεκδικήσουν, να εξελιχθούν και να διακριθούν ισότιμα, σε κάθε ρόλο της σύγχρονης μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Η ποιότητα των θέσεων εργασίας αποτελεί εξίσου σημαντικό στοιχείο μιας επένδυσης. Με €2 δις. σε αμοιβές εργαζομένων σε βάθος ζωής του έργου, οι οποίες σήμερα διαμορφώνονται 67% υψηλότερα από τον μέσο όρο της ελληνικής βιομηχανίας, οι άνθρωποι βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας. Με τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων να προέρχεται από την τοπική κοινωνία, το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει στον τόπο του, με ξεκάθαρη προοπτική για τις επόμενες γενιές επαγγελματιών.

Η επένδυση στους ανθρώπους, όμως, δεν εξαντλείται στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η μετάβαση της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης, δημιουργεί νέες απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων.

Για τον λόγο αυτό, η Ελληνικός Χρυσός έχει δημιουργήσει το Prometheus Mining Academy, ένα πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων, όπου οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται με τη χρήση προσομοιωτών εξοπλισμού και εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) - επένδυση που ξεπερνά τα €3 εκατ. προσομοιώνοντας με ασφάλεια τις πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Μόνο το 2025 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 75.000 ώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων πάνω από 18.000 ώρες, αφορούσαν αποκλειστικά, θέματα υγείας και ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η πρόληψη, αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τη λειτουργία ενός σύγχρονου μεταλλευτικού έργου.

Το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας κάθε μεγάλης βιομηχανικής επένδυσης. Η συστηματική επένδυση στην εκπαίδευση, την ασφάλεια και την επαγγελματική εξέλιξη δεν ενισχύει μόνο την απόδοση του έργου, αλλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη με διάρκεια και ουσιαστικό αποτύπωμα.