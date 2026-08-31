Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο sold out συναυλίες στο Βεάκειο

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία!

Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες του Γιάννη, μας δίνουν ραντεβού στις 14 & 15 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο Θέατρο Πειραιά, για δύο μοναδικές βραδιές που έγιναν sold out!

«Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”. Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική. Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση», Γιάννης Κότσιρας

Στην συναυλία του Βεάκειου Θεάτρου στη σκηνή μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα θα είναι στις 14 Ιουνίου η Ευανθία Ρεμπούτσικα, και στις 15 Ιουνίου ο Αντώνης Μιτζέλος.

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη για όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με κινητική, ακουστική αναπηρία και αναπηρία όρασης. Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική νοηματική.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Βεάκειο Θέατρο Πειραιά

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου / Guest: Ευανθία Ρεμπούτσικα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου / Guest: Αντώνης Μιτζέλος

Ώρα έναρξης: 21:00

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