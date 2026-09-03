AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!

Αν αναζητάς το επόμενο μεγάλο βήμα για το μέλλον σου, ο Σεπτέμβριος σου φέρνει την απάντηση με τον πιο δυναμικό τρόπο! Η ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, πιστή στο ραντεβού της με τη νέα γενιά, διοργανώνει το «ΑΛΦΑ EXPERIENCE ON AIR» σε συνεργασία με τον ΔΡΟΜΟ 89,8. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 17:00, οι υπερσύγχρονες, κεντρικές εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά (Φίλωνος 39) ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα πρωτοποριακό event. Interactive workshops, happenings, live ραδιοφωνική εκπομπή & mega giveaways υποτροφιών και δώρων σε περιμένουν για να ζήσεις την εμπειρία των σπουδών σου πριν καν ξεκινήσεις, μέσα από μια μοναδική βιωματική εμπειρία!

Αυτό δεν είναι ένα ακόμα ενημερωτικό event ή open day... Είναι η ευκαιρία σου να κάνεις την ΑΛΦΑ επιλογή για το μέλλον και την καριέρα σου, διασκεδάζοντας! Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός Ράνια Αντωνάκη θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά με τον ΔΡΟΜΟ 89,8 και ξεσηκώνοντας τον Πειραιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Live Radio Party: Μουσική, ενέργεια και live εκπομπή με τον αγαπημένο ΔΡΟΜΟΣ 89,8 Interactive Workshops: Για να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου, να γνωρίσεις τους coaches και να ανακαλύψεις στην πράξη το επάγγελμα που σε συναρπάζει Mega Giveaways & Happenings: Μεγάλοι διαγωνισμοί με υποτροφίες και πλούσια δώρα που θα συζητηθούν Social Corner: Το ιδανικό spot για να τα πιο viral TikToks και Instagram stories της σεζόν After Party Energy: Η ένταση δεν σταματά νωρίς. Το πάρτι συνεχίζεται με dj set

Ζήσε το vibe – Βρες τον δρόμο σου – Δημιούργησε το μέλλον σου

Η επιλογή σπουδών είναι σημαντική υπόθεση και η ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ σου δείχνει τον τρόπο να το κάνεις σωστά, συνδυάζοντας τη γνώση με το πάθος. Έλα να γνωρίσεις τους ανθρώπους της, να περιηγηθείς στους χώρους της και να λύσεις κάθε σου απορία για τις ειδικότητες που οδηγούν στην αγορά εργασίας με επιτυχία.

Η είσοδος είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Κλείσε τη θέση σου τώρα, καλώντας στο 210 4120714 ή με ένα click https://forms.gle/3orGx8q9YXoPMmow9 και προετοιμάσου για την πιο δυνατή εμπειρία της χρονιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου με προνομιακά δίδακτρα:

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313 https://www.iekalfa.gr/ https://www.facebook.com/iekalfagr https://www.instagram.com/iek_alfa