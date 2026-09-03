AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Χ ΔΡΟΜΟΣ 89,8 ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΑ EVENT ΓΕΜΑΤΟ VIBES, INTERACTIVE WORKSHOPS & ΜΕGA GIVEAWAYS

Newsroom

AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!
ANNOUNCEMENTS
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν αναζητάς το επόμενο μεγάλο βήμα για το μέλλον σου, ο Σεπτέμβριος σου φέρνει την απάντηση με τον πιο δυναμικό τρόπο! Η ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, πιστή στο ραντεβού της με τη νέα γενιά, διοργανώνει το «ΑΛΦΑ EXPERIENCE ON AIR» σε συνεργασία με τον ΔΡΟΜΟ 89,8. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου από τις 17:00, οι υπερσύγχρονες, κεντρικές εγκαταστάσεις της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στον Πειραιά (Φίλωνος 39) ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα πρωτοποριακό event. Interactive workshops, happenings, live ραδιοφωνική εκπομπή & mega giveaways υποτροφιών και δώρων σε περιμένουν για να ζήσεις την εμπειρία των σπουδών σου πριν καν ξεκινήσεις, μέσα από μια μοναδική βιωματική εμπειρία!

Αυτό δεν είναι ένα ακόμα ενημερωτικό event ή open day... Είναι η ευκαιρία σου να κάνεις την ΑΛΦΑ επιλογή για το μέλλον και την καριέρα σου, διασκεδάζοντας! Η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός Ράνια Αντωνάκη θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά με τον ΔΡΟΜΟ 89,8 και ξεσηκώνοντας τον Πειραιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

iiii-party-on-air-iii-iiiicurrencyii-icurrencyiyeni-iiyen.jpg

Live Radio Party: Μουσική, ενέργεια και live εκπομπή με τον αγαπημένο ΔΡΟΜΟΣ 89,8 Interactive Workshops: Για να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου, να γνωρίσεις τους coaches και να ανακαλύψεις στην πράξη το επάγγελμα που σε συναρπάζει Mega Giveaways & Happenings: Μεγάλοι διαγωνισμοί με υποτροφίες και πλούσια δώρα που θα συζητηθούν Social Corner: Το ιδανικό spot για να τα πιο viral TikToks και Instagram stories της σεζόν After Party Energy: Η ένταση δεν σταματά νωρίς. Το πάρτι συνεχίζεται με dj set

Ζήσε το vibe – Βρες τον δρόμο σου – Δημιούργησε το μέλλον σου

Η επιλογή σπουδών είναι σημαντική υπόθεση και η ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ σου δείχνει τον τρόπο να το κάνεις σωστά, συνδυάζοντας τη γνώση με το πάθος. Έλα να γνωρίσεις τους ανθρώπους της, να περιηγηθείς στους χώρους της και να λύσεις κάθε σου απορία για τις ειδικότητες που οδηγούν στην αγορά εργασίας με επιτυχία.

Η είσοδος είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, αλλά οι θέσεις είναι περιορισμένες!

Κλείσε τη θέση σου τώρα, καλώντας στο 210 4120714 ή με ένα click https://forms.gle/3orGx8q9YXoPMmow9 και προετοιμάσου για την πιο δυνατή εμπειρία της χρονιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες & εγγραφές στα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου με προνομιακά δίδακτρα:

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο), 210 41 20313 https://www.iekalfa.gr/ https://www.facebook.com/iekalfagr https://www.instagram.com/iek_alfa

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:28ΚΟΣΜΟΣ

Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα «εθνικά» θαλάσσια πάρκα

16:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Γρεβενά: 55χρονη καταπλακώθηκε από το τρακτέρ της

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έριξαν στη θάλασσα το αυτοκίνητο που έκανε τη δολοφονική προσπέραση στον ΒΟΑΚ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Σύλληψη ανήλικου για κλοπή – Χειροπέδες και στη μητέρα του για παραμέληση

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Τζέφρι: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η μαζορέτα «Μπρι» του Disney Channel

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στον Ασπρόπυργο λόγω τεχνικής βλάβης

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος έστρωσε κόκκινο χαλί για τον Σι Τζινπίνγκ – Τον ξενάγησε στο Μουσείο του Καΐρου

15:56ANNOUNCEMENTS

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Ο Σταύρος Κατσικάδης, νέος Διευθύνων Σύμβουλος στην Μαρίνα Αλίμου

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Πλώρα: Παλιός πυλώνας του δικτύου ηλεκτροδότησης εντοπίστηκε κοντά στο σημείο της φωτιάς

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι πρώην «συριζαίοι» έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Τσίπρα και γιατί δεν φωτογραφήθηκε μαζί τους

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Καλοχώρι Χαλκίδας

15:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θαλάσσια πάρκα εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αυξημένες παραβιάσεις: Τι είπε ο Γεραπετρίτης για την Τουρκία στους Ευρωπαίους ΥΠΕΞ

15:32ANNOUNCEMENTS

Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει… πανεπιστήμιο με νέα φοιτητική προσφορά!

15:31ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μήνυμα του Χακίμι για την επιστροφή του Ουναχί στον Παναθηναϊκό – Δείτε εικόνα

15:31ΚΑΙΡΟΣ

Εκπαιδευτικοί: Διαμαρτυρία με συνεχείς στάσεις εργασίας για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

15:30ANNOUNCEMENTS

Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια, «Εδώ, το Επόμενο Προηγείται»

15:28ANNOUNCEMENTS

AΛΦΑ Experience On Air: Το πιο hot Live Radio Party του Σεπτεμβρίου σε περιμένει στον Πειραιά!

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά στις Ράχες στην παλιά εθνική οδό - Χτύπησαν οι καμπάνες του χωριού

15:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παππάς για Τσίπρα: Σαφής και ευδιάκριτη η προγραμματική μετατόπισή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ξανά αφρικανική ζέστη - Η ημέρα που ξεκινούν ξανά τα 37άρια

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Μαραθώνα: Ομολόγησε ότι έθαψε την υπερήλικη μητέρα της

12:20ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικό βιβλίο Β’ Δημοτικού παρουσιάζει στα παιδιά τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Το σημάδι που δεν είδε κανείς για την καταστροφή του Νεπάλ δυο ημέρες νωρίτερα

10:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με 12,6% η ΝΔ - Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ - Εκτός Βουλής ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση, Νίκη και Νέα Αριστερά

13:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκάλυψη: «Θα τα ξεράσω όλα στην Ασφάλεια!» - Όταν το θύμα μαστροπείας απειλούσε το σατανικό ζεύγος της Κυψέλης, πριν δεχθεί τον απόλυτο εκβιασμό

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη απόδειξη σε ΑΤΜ με διαθέσιμο υπόλοιπο 2,1 εκατ. ευρώ αναστάτωσε το Twitter

15:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Ξάνθη - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Η 15χρονη που είχε εξαφανιστεί βιάστηκε από δύο άνδρες – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Τρία ανήλικα παιδιά στο νοσοκομείο λόγω παραμέλησης και υποσιτισμού – Καταγγελία Γιαννάκου για έλλειψη φύλαξης και απειλές από τον πατέρα

13:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη Τζαβέλα: Η φράση της Μαρίκας Μητσοτάκη για τον Αντώνη Σαμαρά - «Κοίτα αν τον φυλάνε καλά»

09:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό Ελ Νίνιο θα είναι ιστορικό - «Φαινόμενο άνευ προηγουμένου»

11:15WHAT THE FACT

Με 215 ευρώ πετάς σχεδόν απεριόριστα έως το 2027 – Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν το πάσο

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις θυρίδες» για να φορολογήσουμε τον πλούτο, είπε ο αναπλ. τομεάρχης της ΕΛ.Α.Σ. Γιώργος Παππάς

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στη Γαλλία: Σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πεθερά του, έστειλε σε βίντεο τη σκηνή του φόνου στη σύζυγό του και έπειτα αυτοκτόνησε

15:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι πρώην «συριζαίοι» έδωσαν το «παρών» στην ομιλία Τσίπρα και γιατί δεν φωτογραφήθηκε μαζί τους

12:52ΕΘΝΙΚΑ

Πώς θα είναι τα νέα στρατιωτικά σπίτια στον Έβρο: Αυτοψία Δένδια στα υπό κατασκευή ΣΟΑ – Βίντεο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κοπάδι γουρουνιών έκανε βόλτα στην πλατεία των Χανίων

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Κάρλα Τζέφρι: Πέθανε σε ηλικία 33 ετών η μαζορέτα «Μπρι» του Disney Channel

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στη Λεμεσό - Όχημα δεν σταμάτησε σε έλεγχο - Δύο συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ