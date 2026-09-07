O Παναγιώτης Λάμπουρας ζωντανά στο ΠΛΥΦΑ

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Ο βιολονίστας και τραγουδοποιός Παναγιώτης Λάμπουρας έρχεται στο ΠΛΥΦΑ για μια ξεχωριστή συναυλία, παρουσιάζοντας με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο έναν πολυσυλλεκτικό μουσικό κόσμο.

Ο πολυοργανίστας καλλιτέχνης φέρνει στο κοινό τραγούδια από τη νέα δισκογραφική του δουλειά με τίτλο «Η Λίμνη», η οποία κυκλοφόρησε πρόσφατα και αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά προσωπικό του δίσκο. Ένα σύνολο τραγουδιών με ιδιότυπο λυρισμό και εκφραστικότητα, που σηματοδοτεί μια νέα πνευματική εποχή για τον ίδιο.

Ως μουσικός δοκιμάζει διαρκώς νέα στοιχεία και αναζητά διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και μετάδοσης του ήχου. Με το βιολί του, τη φωνή, το πιάνο, το μαντολίνο, τις κιθάρες και τα live electronics δημιουργεί στη σκηνή ένα δυναμικό ηχητικό περιβάλλον με πολλαπλές μουσικές καταβολές. Μέσα από τις κλασικές του σπουδές στο βιολί, αλλά και τη μεγάλη του αγάπη για την παράδοση και την παγκόσμια μουσική, δημιουργεί μια πολυεπίπεδη μουσική γλώσσα, στην οποία συναντώνται πρωτότυπες συνθέσεις, προηχογραφημένα ηχητικά θέματα και νέες ενορχηστρώσεις.

Η παράσταση αποτελεί ένα πέρασμα από το κλασικό στο σύγχρονο ρεπερτόριο, με εναλλαγές μουσικών οργάνων, ορχηστρικά μοτίβα και μια ζωντανή στιχουργική που εξερευνά το εύθραυστο πεδίο της ανθρώπινης ύπαρξης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Τύμπανα: Αλέξης Μακατσέλος

Ηχοληψία: Θάνος Καλέας

Φωτισμοί: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Επικοινωνία-προβολή: Άννα Μαρία Καστράνη, Ιωάννα Μπρατσολιά

INFO:

ΠΛΥΦΑ, Κτήριο 7Α Κορυτσάς 39, Αθήνα 104 47

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr