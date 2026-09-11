Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας: Κέρδισε πρόσκληση για το μεγάλο φινάλε του αθηναϊκού καλοκαιριού

Τι λες για μια τελευταία μεγάλη έξοδο πριν αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι; Όχι, όμως, μια συνηθισμένη έξοδο. Διάλεξε τα άτομα που περνάς καλά μαζί τους, κράτα ελεύθερη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ετοιμάσου για μια βραδιά που θα έχει μουσική από… Black Coffee και φόντο το Θέατρο Πέτρας.

Βλέπεις, ο διεθνής superstar της ηλεκτρονικής μουσικής επιστρέφει στην Αθήνα για ένα μοναδικό open-air show και, αν είσαι λάτρης της afro-house, μάλλον δεν χρειάζεται να σου πούμε πολλά περισσότερα. Αν, πάλι, χρειάζεσαι έναν καλό λόγο για να οργανώσεις την επόμενη έξοδο με την παρέα σου, μόλις στον δώσαμε.

Αν δεν το γνωρίζεις ήδη, ο Black Coffee (Nkosinathi Maphumulo) έχει καταφέρει να κάνει την afro-house έναν ήχο που ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Βραβευμένος με Grammy, με sold-out εμφανίσεις σε κορυφαία venues και συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως ο Drake και η Alicia Keys, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας electronic σκηνής.

Και επειδή ένα τέτοιο βράδυ δεν γίνεται να το ζήσεις μόνος σου, το Newsbomb.gr σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις μαζί σου έναν φίλο σου. Πώς; Μέσα από τον διαγωνισμό που χαρίζει 5 διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη εμφάνιση του Black Coffee στο Θέατρο Πέτρας - Πετρούπολη, στις 18 Σεπτεμβρίου, στις 21:00.

Εσύ αρκεί, από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 17:00 έως την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 14:00, να κάνεις follow τον λογαριασμό του @newsbombgr, του @for303.athens και του @blendathens στο Instagram και να κάνεις like και mention δύο φίλους σου στα σχόλια κάτω από τη σχετική ανάρτηση.

Οπότε, αν είσαι έτοιμος να δώσεις στο φετινό καλοκαίρι το φινάλε που του αξίζει, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Μπες στον διαγωνισμό και, ποιος ξέρει, ίσως βρεθείς στο πρώτο open-air event του Black Coffee στην Αθήνα.

Εδώ μπορείς να διαβάσεις αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού