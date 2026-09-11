Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε πολλές περιοχές της χώρας - Ανάμεσά τους και η Αττική

Στην κατηγορία κινδύνου 3 βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε πολλές περιοχές της χώρας - Ανάμεσά τους και η Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το Σάββατο 12/9 προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.
  • Στην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» περιλαμβάνονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.
  • Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.
  • Η ίδια κατηγορία κινδύνου αφορά επίσης το Ηράκλειο, το Λασίθι, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
  • Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επιπλέον σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.
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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Πολιτική Προστασία.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόμη το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται, τέλος, και σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.

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