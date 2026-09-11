Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο σε πολλές περιοχές της χώρας - Ανάμεσά τους και η Αττική

Snapshot Το Σάββατο 12/9 προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» περιλαμβάνονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς υπάρχει επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.

Η ίδια κατηγορία κινδύνου αφορά επίσης το Ηράκλειο, το Λασίθι, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επιπλέον σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας. Snapshot powered by AI

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε η Πολιτική Προστασία.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόμη το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται, τέλος, και σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.

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