Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις και στην Αττική οδό

Snapshot Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, ιδίως στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο από Καλλιθέα έως Νέα Ιωνία.

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα, από το ύψος της Ανθούσας μέχρι την έξοδο της Μεταμόρφωσης.

Στο κέντρο της Αθήνας, οι βασικές οδικές αρτηρίες εμφανίζουν χαμηλές ταχύτητες με αυξημένη κίνηση σε Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Λεωφόρο Ποσειδώνος. Snapshot powered by AI

Στους κανονικούς της ρυθμούς επανέρχεται η καθημερινότητα στην Αθήνα, καθώς σήμερα, μαζί με τους μαθητές που επέστρεψαν στα θρανία τους, επέστρεψε και η κίνηση στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Παρασκευής, αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους της πρωτεύουσας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στην Αττική οδό.

Πιο συγκεκριμένα, στη λεωφόρο Κηφισού, μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, καθώς και στην άνοδο από το ύψος της Καλλιθέας έως το ύψος της Νέας Ιωνίας.

Στην Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, όπου η αυξημένη κίνηση ξεκινά από το ύψος της Ανθούσας και φτάνει έως και την έξοδο της Μεταμόρφωσης.

Επιβαρυμένη είναι η εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας, όπου σε αρκετές βασικές οδικές αρτηρίες παρατηρούνται χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται μεταξύ άλλων στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

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