Σιγκαπούρη: Πικραμένος εκατομμυριούχος μήνυσε την πρώην του για να πάρει πίσω δώρα αξίας $ 369.000

Ένας εύπορος επιχειρηματίας από τη Σιγκαπούρη, έχασε την υπόθεση για να πάρει πίσω 369.000 δολάρια που ξόδεψε σε πολυτελή δώρα για την πρώην αγαπημένη του

Newsroom

Σιγκαπούρη: Πικραμένος εκατομμυριούχος μήνυσε την πρώην του για να πάρει πίσω δώρα αξίας $ 369.000
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο επιχειρηματίας Τσάντερ Αγκαρβάλ έχασε την αγωγή του για να ανακτήσει 369.200 δολάρια Σιγκαπούρης που ξόδεψε σε δώρα για την πρώην σύντροφό του Φελίσια Λι.
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης έκρινε ότι τα χρήματα δόθηκαν οικειοθελώς και χωρίς απόδειξη ότι η Λι τα είχε ζητήσει ως δάνεια.
  • Ο δικαστής τόνισε ότι ο Αγκαρβάλ είχε σταθερό μοτίβο να προσφέρει πολυτελή δώρα χωρίς να περιμένει ανταπόδοση.
  • Η σχέση μεταξύ Αγκαρβάλ και Λι διήρκεσε από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023 και έληξε μετά από υποψίες παράλληλης σχέσης.
  • Παρόμοιες υποθέσεις σε δικαστήρια της Σιγκαπούρης, όπως αυτή με τον Κ. Καουσίγκαν, έχουν επίσης απορριφθεί, δείχνοντας την αυστηρή προσέγγιση των δικαστηρίων σε οικονομικές αξιώσεις μετά από διακοπές σχέσεων.
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Ένας άνδρας από τη Σιγκαπούρη έχασε μια δικαστική υπόθεση για να ανακτήσει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια που είχε σπαταλήσει στην πρώην κοπέλα του όσο ήταν μαζί. Τα 468.000 δολάρια Σιγκαπούρης (369.200 δολάρια) που ο Τσάντερ Αγκαρβάλ προσπάθησε να ανακτήσει από τη Φελίσια Λι ήταν χρήματα που είχε ξοδέψει «οικειοθελώς» γι' αυτήν, έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Σιγκαπούρης.

Ο Αγκαρβάλ «είχε ένα σταθερό μοτίβο να κατακλύζει [την Λι] με πλούσια δώρα» ακόμη και πριν συναντηθούν και την καθησύχαζε ότι δεν περίμενε ανταπόδοση, δήλωσε ο Ανώτερος Δικαστής Λι Σέιου Κιν. Διευθύνων σύμβουλος μιας εταιρείας logistics, ο Αγκαρβάλ γνώρισε τη Φελίσια Λι, πρώην αεροσυνοδό, κατά τη διάρκεια μιας πτήσης το 2019. Βρίσκονταν σε ρομαντική σχέση από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με το δικαστήριο. Η σχέση τους διαλύθηκε όταν ο Αγκαρβάλ υποψιάστηκε ότι η Λι είχε παράλλληλη σχέση.

Ο Αγκαρβάλ, ο οποίος κατέθεσε την αγωγή τον Μάρτιο του 2024, υποστήριξε ότι η Λι είχε «ζητήσει διάφορα άτοκα δάνεια» από αυτόν κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα έξοδα κάλυπταν 162.000 δολάρια σε πιστωτικές κάρτες, 101.000 δολάρια για ταξίδια, 16.000 δολάρια για ασφάλειες ζωής και 13.000 δολάρια για υπηρεσίες φενγκ σούι. Η Λι υποστήριξε ότι αυτά ήταν «δώρα φτιαγμένα από αγάπη και στοργή» και δεν ήταν δάνεια.

Συμφωνώντας με την ίδια, ο δικαστής σημείωσε ότι η υπόθεση του Αγκαρβάλ δεν διέθετε αποδεικτικά στοιχεία - για παράδειγμα, δεν μπορούσε να προσκομίσει καμία απόδειξη ότι η Λι είχε αναγνωρίσει την παραλαβή των δανείων που φέρεται να είχε ζητήσει.

«Τα στοιχεία που έχω ενώπιόν μου δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο ενάγων, ερωτευμένος με την εναγόμενη, την είχε κατακλύσει με ακριβά δώρα κατά τη διάρκεια της σχέσης τους», δήλωσε ο δικαστής.«Δυστυχώς, όταν η σχέση τους έληξε με άσχημο τρόπο, (ο Αγκαρβάλ) πικράθηκε και ήταν αποφασισμένος να της αποσπάσει ένα τίμημα».

Ο δικαστής σημείωσε επίσης ότι ο Αγκαρβάλ ήταν «σαφώς ένας άνθρωπος με άφθονους πόρους που έχει ακριβά γούστα», σε αντίθεση με τη Λι «ο οποίος δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο». Σε πολλά μηνύματα κειμένου, η Λι είχε «εξέφρασε το δέος της όταν [ο Αγκαρβάλ] πρότεινε ακριβά δώρα, και σε ορισμένες περιπτώσεις, την αυθόρμητη απροθυμία της να τα δεχτεί», σημείωσε ο δικαστής.

Ολοκληρώνοντας την γραπτή του κρίση, ο δικαστής παρέθεσε τον Άγγλο θεατρικό συγγραφέα Γουίλιαμ Κόνγκριβ, ο οποίος έγραψε στην τραγωδία-σάτιρα του «Η Πένθιμη Νύφη»:«Δεν έχει ο ουρανός τέτοια οργή όση ο έρωτας που γίνεται μίσος, ούτε η κόλαση τέτοια λύσσα όση μια περιφρονημένη γυναίκα.». Αυτή η περίπτωση δείχνει ότι ένα τέτοιο συναίσθημα δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό ενός φύλου», είπε.

Στις αρχές του 2023, ένας άλλος άνδρας από τη Σιγκαπούρη είχε καταθέσει δύο αγωγές – με αξιώσεις ύψους άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης – εναντίον μιας γυναίκας που απέρριψε τις ερωτικές του προτάσεις. Ο Κ. Καουσίγκαν ισχυρίστηκε ότι η απόρριψη της Νόρα Ταν του προκάλεσε συναισθηματικό τραύμα και ζημιά στη φήμη του.

Τα δικαστήρια της Σιγκαπούρης απέρριψαν τις αγωγές του. Η Tαν αργότερα άσκησε ανταγωγή κατά του Kαουσιγκάν, ζητώντας επιστροφή εξόδων που, όπως ισχυρίστηκε, είχε υποστεί ενώ υπερασπιζόταν τον εαυτό της από την φερόμενη παρενόχληση.

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