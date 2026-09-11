Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Πρώτες βοήθειες για την αντιμετώπιση πνιγμονής σε βρέφος

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρώτων Βοηθειών (12/9) και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειάς του για ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών στις Πρώτες Βοήθειες, παρουσιάζει μέσα από νέο ενημερωτικό βίντεο τις βασικές ενέργειες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση πνιγμονής βρέφους από ξένο σώμα.

To βίντεο του Ε.Ε.Σ. εδώ:

Ο Διασώστης, Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Ε.Ε.Σ., κ. Ζεκή Μεμέτ Αλή, παρουσιάζει, βήμα προς βήμα, τον σωστό τρόπο αντίδρασης όταν ένα βρέφος έχει καταπιεί ξένο σώμα και δεν μπορεί να αναπνεύσει, επιδεικνύοντας τις κατάλληλες τεχνικές, όπως τα χτυπήματα στην πλάτη και τις θωρακικές συμπιέσεις. Μέσα από την πρακτική επίδειξη αναδεικνύεταιη καθοριστική σημασία της άμεσης και σωστής παρέμβασης σε ένα περιστατικό πνιγμονής, καθώς η γνώση των Πρώτων Βοηθειών μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια μέχριτην παροχή εξειδικευμένης βοήθειας.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με μακρά και αναγνωρισμένη παρουσία στην εκμάθησηΠρώτων Βοηθειών στην Ελλάδα, διοργανώνει υψηλής ποιότητας σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών, στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής αποστολής του. Μάθετε περισσότερα για ταπρογράμματα Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. και δηλώστε συμμετοχή εδώ