Τζαμάλ Μουσιάλα, αυτή ήταν επιστροφή: Γκολ, αποθέωση και… πεντάρα για τη Μπάγερν Μονάχου

Απουσίασε, έκανε υπομονή, δούλεψε και όταν έφτασε η ώρα της επιστροφής, έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: Να αφήσει το στίγμα του. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα πάτησε ξανά χορτάρι ως βασικός στο Τσάμπιονς Λιγκ, «άνοιξε» τον δρόμο για τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου και γνώρισε την αποθέωση από 75.000 φιλάθλους.

Ο Γερμανός μεσοεπιθετικός υπέγραψε το δικό του comeback και οι Βαυαροί το συνόδευσαν με μία εμφατική πεντάρα απέναντι στη Μπόντο / Γκλιμτ.

Μετά την ονειρική εκκίνηση της ομάδας του Βίνσεντ Κομπανί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, όλοι οι παίκτες των Βαυαρών αγκάλιασαν τον Τζαμάλ Μουσιάλα και κατευθύνθηκαν μαζί του προς την εξέδρα των οπαδών. Στα 65 λεπτά που αγωνίστηκε, ο 23άχρονος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, οδηγώντας την ομάδα του σε ακόμη μία νικηφόρα πρεμιέρα.

Ο διεθνής άσος «άνοιξε» το σκορ, βάζοντας τις βάσεις για την ευρεία νίκη με 5–0 απέναντι στην περυσινή ευχάριστη έκπληξη από τη Νορβηγία, τη Μπόντο / Γκλιμτ.

«Χαίρομαι που βρίσκω ξανά τον ρυθμό μου. Πρώτη συμμετοχή στην ενδεκάδα και για το Τσάμπιονς Λιγκ», τόνισε ο Μουσιάλα, μιλώντας στο DAZN. «Ήταν μία υπέροχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος για εμένα και την ομάδα, είχα μεγάλη στήριξη από το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου. Θα απολαύσω τη σημερινή βραδιά».

Η Μπάγερν πανηγύρισε την 23η διαδοχική της νίκη σε πρεμιέρα Τσάμπιονς Λιγκ.

Αφού ο Μουσιάλα «έσπασε» στο 47ο λεπτό για πρώτη φορά το αμυντικό τείχος των Νορβηγών, ακολούθησαν ακόμη τέσσερα γκολ. Ο Χάρι Κέιν με κεφαλιά στο 61’, ο Αλφόνσο Ντέιβις με δυνατό σουτ από μακρινή απόσταση στο 77’ και ο Μάικλ Ολίσε με δύο τέρματα στο 83’ και τις καθυστερήσεις (90+2’) ολοκλήρωσαν τον θρίαμβο.

Λίγο πριν από το τέλος, η Μπόντο / Γκλιμτ έμεινε και με 10 παίκτες, καθώς ο Όντιν Μπιόρτουφτ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανατροπή ως τελευταίος αμυντικός.

Η αγκαλιά του Κομπανί στον Μουσιάλα

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς στη γεμάτη Allianz Arena ήταν αναμφίβολα ο Τζαμάλ Μουσιάλα. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο νεαρός μεσοεπιθετικός πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή κι έπειτα από μία αστραπιαία περιστροφή, νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα με δυνατό δεξί σουτ, στέλνοντας τη μπάλα στην απέναντι γωνία.

Άλλο ένα γκολ υψηλής κλάσης, που πανηγυρίστηκε έντονα από εκείνον και τους συμπαίκτες του. Οι 75.000 θεατές της Allianz Arena φώναξαν ρυθμικά το όνομά του.

«Χαίρομαι πραγματικά πολύ για εκείνον. Πέρασε μία δύσκολη περίοδο, ιδιαίτερα στην αρχή της προετοιμασίας και της σεζόν. Φυσικά, είναι όμορφο να τον βλέπεις να χαμογελά ξανά. Νομίζω ότι έφυγε ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους του», ανέφερε ο Χάρι Κέιν.

Πριν από τη σέντρα, ο Κομπανί είχε εξηγήσει την απόφαση να συμπεριλάβει τον Μουσιάλα στην αρχική ενδεκάδα: «Ο Τζαμάλ άξιζε αυτήν την ευκαιρία», επεσήμανε.

Το δέκατο προσωπικό του τέρμα στη διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία, έπειτα από τα δύο περιστατικά κατάρρευσης που είχε αντιμετωπίσει σε φιλικά παιχνίδια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τα οποία αποδίδει σε «θεραπεύσιμες κρίσεις απουσίας», όπως έχει ενημερώσει.

Αυτή η μεστή εμφάνιση αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την επιστροφή στην αγωνιστική κανονικότητα, μετά το πρόβλημα νευρολογικής δυσλειτουργίας που αντιμετωπίζει. Η θερμή αγκαλιά του Κομπανί με τον ποδοσφαιριστή κατά την αλλαγή στο 65ο λεπτό ανέδειξε τη σημασία τόσο της βραδιάς όσο και του γκολ του.