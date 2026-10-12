«STILL» ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο - Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά

Μπορεί άραγε ένα άγαλμα κι ένα κορίτσι να γίνουν φίλοι παντοτινοί και να γυρίσουν μαζί τον κόσμο;

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«STILL» ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο - Η παράσταση-φαινόμενο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά
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Μπορεί άραγε ένα άγαλμα κι ένα κορίτσι να γίνουν φίλοι παντοτινοί και να γυρίσουν μαζί τον κόσμο;

Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη της χρονιά στην Αθήνα, τα αλλεπάλληλα sold out και τη θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς, η πολυβραβευμένη παράσταση «STILL, ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο» επιστρέφει για 2η χρονιά στην Παιδική Σκηνή του Θεάτρου ΑΝΕΣΙΣ!

Το «STILL» αναδείχθηκε Καλύτερη Παιδική / Εφηβική Παράσταση της σεζόν 2025–2026 στα Βραβεία «Ζω ένα Δράμα», κατακτώντας την 1η θέση στην ψηφοφορία των μελών της μεγαλύτερης διαδικτυακής κοινότητας θεατρόφιλων στην Ελλάδα.

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Η παράσταση ξεχώρισε ως μία από τις σημαντικότερες θεατρικές εμπειρίες της χρονιάς, κερδίζοντας την αγάπη του κοινού και την αναγνώριση της κριτικής. Η σπάνια σκηνική της δύναμη, η συγκίνηση και η οικουμενικότητα των μηνυμάτων της την καθιέρωσαν ως μια παράσταση που υπερβαίνει τα όρια του παιδικού θεάτρου και απευθύνεται ουσιαστικά σε θεατές κάθε ηλικίας.

Το «STILL» είναι μια μοναδική θεατρική εμπειρία για παιδιά και εφήβους, που υμνεί την ειρήνη, τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη δύναμη της αληθινής αγάπης. Μια παράσταση που έχει συγκινήσει κοινό και κριτικούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και επιστρέφει για να αγγίξει ξανά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.

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Ένα κορίτσι, προσπαθώντας να ξεφύγει από τη φρίκη του πολέμου, ξεκινά ένα ταξίδι προς το άγνωστο. Βρίσκει καταφύγιο σε μια ξένη χώρα και ξαπλώνει να ξεκουραστεί κάτω από το άγαλμα ενός στρατιώτη. Προς μεγάλη της έκπληξη, το άγαλμα ζωντανεύει.

Μπορούν ένα άγαλμα κι ένα κορίτσι να γίνουν φίλοι παντοτινοί και να γυρίσουν μαζί τον κόσμο; Μπορεί το κορίτσι να μάθει στο άγαλμα πώς είναι να ζεις αληθινά; Θα καταφέρει να το πείσει να αφήσει για πάντα από το χέρι του το σπαθί που κρατά;

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Η ιστορία, εμπνευσμένη από τον στιχουργό Σταύρο Σταύρου, μεταφέρεται στη σκηνή από τον σκηνοθέτη Κώστα Σιλβέστρο και τον χορογράφο Παναγιώτη Τοφή, με την πρωτότυπη μουσική του κορυφαίου Έλληνα πιανίστα και συνθέτη Θοδωρή Οικονόμου, ο οποίος παίζει ζωντανά πιάνο επί σκηνής. Γραμμένη σε μια φανταστική, οικουμενική γλώσσα, η παράσταση είναι προσιτή και κατανοητή σε παιδιά κάθε ηλικίας και εθνικότητας, μεταφέροντας τα βαθιά ανθρώπινα μηνύματά της πέρα από τα σύνορα της γλώσσας.

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Από την πρεμιέρα του το 2021 στη Λευκωσία, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ, το «STILL!» έχει αποσπάσει πλήθος διακρίσεων και έχει ταξιδέψει στο Εθνικό Θέατρο της Κίνας, καθώς και στην Ουγγαρία, το Ουζμπεκιστάν, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, την Αρμενία, την Τυνησία και τη Λιθουανία, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές.

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Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τον πόλεμο και την ειρήνη, τον φόβο και την ελπίδα, τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. Μια πρόσκληση προς τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να θυμηθούν ότι η φιλία μπορεί να γκρεμίσει κάθε σύνορο και ότι η αγάπη μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και την πέτρα.

Η παράσταση συνιστάται για παιδιά ηλικίας 3 έως 15 ετών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

· Δραματουργία-στίχοι: Σταύρος Σταύρου

· Σκηνοθεσία-χορογραφία: Κώστας Σιλβέστρος- Παναγιώτης Τοφή

· Πρωτότυπη Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου

· Σκηνικά- κοστούμια: Κωνσταντίνα Ανδρέου

· Σχεδιασμός Προβολών: Άννα Φωτιάδου

· Σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Πετεινάρης

· Βοηθός σκηνοθέτη/ φωνητική διδασκαλία: Κωνσταντίνος Ανδρονίκου

· Μακιγιάζ: Γιώργος Βαβανός

· Διεύθυνση Παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης

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Ερμηνεύουν: Μιχάλης Καζάκας, Αντρέας Κουτσόφτας/Παναγιώτης Τοφή, Χριστίνα Παπαδοπούλου

Στο πιάνο, ζωντανά επί σκηνής, ο κορυφαίος Έλληνας συνθέτης Θοδωρής Οικονόμου και ο Σπυρος Σουλαδάκης

Προβολή/Επικοινωνία: Αγλαΐα Παγώνα (email aglaiapagona@gmail.com)

Παραστάσεις: Σάββατο: Κυριακή: 11:30

Καθημερινά οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία

Διάρκεια Παράστασης: 60 λεπτά

Ομαδικές/Σχολικές κρατήσεις: Εύη Κουρεμένου / ArtCore, Τηλ. Γραφείου: 210-3806274, Κινητό: 693-4534455, Email: booking@art-core.gr

Θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Λεωφ Κηφισίας 14 & Λεωφ.Αλεξάνδρας (Μετρό Αμπελόκηποι)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210-0080900

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ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

α. Ηλεκτρονικά: www.more.com/gr-el/tickets/theater/children/still

β. Τηλεφωνικά: Στο 210 0080900 (Δευτέρα έως Σάββατο 10:00-17:00)

γ. Στα ταμεία του θεάτρου Άνεσις (από 08/10/2025): Λ.Κηφισίας 14 (Δευτέρα έως Κυριακή 16:00-21:00)

δ. Στα γραφεία της Happy Productions: Αριστείδου 9 (εντός στοάς), 3ος όροφος, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, Μετρό Πανεπιστήμιο (Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 & Σάββατο 09:00-17:00)

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