Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σαχτάρ-ΑΕΚ, Μαρσέιγ-Ολυμπιακός, Ρεν-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-Μπόρατς Μπάνια Λούκα με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

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Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
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Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με σπουδαίες αναμετρήσεις. Η 2η αγωνιστική διεξάγεται στο Champions League και το Europa League και η 1η στο Conference League.

Η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0 τη ΛΑΣΚ Λιντζ στην πρεμιέρα του Champions League και στη 2η αγωνιστική αντιμετωπίζει την Τετάρτη (22:00), στο Stamford Bridze, τη Σαχτάρ Ντόνεσκ.

Με νίκες ξεκίνησαν τα παιχνίδια τους οι ελληνικές ομάδες και στο Europa League . Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-1 την Γιαγκελόνια και ο ΟΦΗ με 2-0 την Χοφενχάιμ. Στη 2η αγωνιστική παίζουν στη Γαλλία, την Πέμπτη (22:00), ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ και ο ΟΦΗ με τη Ρεν.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις :

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ (Τετάρτη, 22:00)

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονοOver 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Ειδικά Στοιχήματα για τον Παναθηναϊκό στο Conference League

Η πρεμιέρα γίνεται στη League Phase του Conference League και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (19:45), στο ΟΑΚΑ, την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τον Παναθηναϊκό:

Over/Under Εντός Έδρας νίκεςOver/Under Αριθμός αγώνων που θα σκοράρειOver/Under Συνολικά ΓκολOver/Under Συνολικοί ΠόντοιΝα κερδίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και μακροχρόνια Στοιχήματα για το Conference League:

Nικητής ΔιοργάνωσηςΝικητής League PhaseOμάδα που θα τερματίσει στο top-8 της League PhaseOμάδα που θα τερματίσει τελευταία στη League PhaseΕθνικότητα ΝικητήΚορυφαία Αγγλική/Ισπανική/Γερμανική/Ιταλική/Γαλλική ομάδα στη League Phase

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης» *, «Στο Παρά 1» *, «Bet Builder Boost»* & «Bet Lock»*.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Kάρφωσες»*για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Στη Euroleague διεξάγονται 2 αγωνιστικές. Σήμερα γίνονται οι αγώνες Παρτιζάν-Παναθηναϊκός (21:30) και Βαλένθια-Ολυμπιακός (22:00).

Ακολουθούν την Παρασκευή τα παιχνίδια Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15) και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (21:30).

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague:

Παρτιζάν-Ολυμπιακός (Σήμερα, 21:30)

Κ. Τζόουνς 21+ συνολικοί πόντοιΜ. Λεσόρ 9+ συνολικά ριμπάουντ

Βαλένθια- Ολυμπιακός (Σήμερα, 22:00)

Γ. Μοντέρο 6+ συνολικές ασίστΣ. Βεζένκοφ 21+ συνολικοί πόντοι

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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