Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σαχτάρ-ΑΕΚ, Μαρσέιγ-Ολυμπιακός, Ρεν-ΟΦΗ και Παναθηναϊκός-Μπόρατς Μπάνια Λούκα με αμέτρητες αγορές στα καταστήματα Allwyn

Newsroom

Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα Κύπελλα Ευρώπης επιστρέφουν αυτή την εβδομάδα με σπουδαίες αναμετρήσεις. Η 2η αγωνιστική διεξάγεται στο Champions League και το Europa League και η 1η στο Conference League.

Η ΑΕΚ κέρδισε με 1-0 τη ΛΑΣΚ Λιντζ στην πρεμιέρα του Champions League και στη 2η αγωνιστική αντιμετωπίζει την Τετάρτη (22:00), στο Stamford Bridze, τη Σαχτάρ Ντόνεσκ.

Με νίκες ξεκίνησαν τα παιχνίδια τους οι ελληνικές ομάδες και στο Europa League . Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-1 την Γιαγκελόνια και ο ΟΦΗ με 2-0 την Χοφενχάιμ. Στη 2η αγωνιστική παίζουν στη Γαλλία, την Πέμπτη (22:00), ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέιγ και ο ΟΦΗ με τη Ρεν.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις :

Σαχτάρ Ντόνετσκ-ΑΕΚ (Τετάρτη, 22:00)

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονοOver 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Ειδικά Στοιχήματα για τον Παναθηναϊκό στο Conference League

Η πρεμιέρα γίνεται στη League Phase του Conference League και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (19:45), στο ΟΑΚΑ, την Μπόρατς Μπάνια Λούκα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τον Παναθηναϊκό:

Over/Under Εντός Έδρας νίκεςOver/Under Αριθμός αγώνων που θα σκοράρειOver/Under Συνολικά ΓκολOver/Under Συνολικοί ΠόντοιΝα κερδίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται και μακροχρόνια Στοιχήματα για το Conference League:

Nικητής ΔιοργάνωσηςΝικητής League PhaseOμάδα που θα τερματίσει στο top-8 της League PhaseOμάδα που θα τερματίσει τελευταία στη League PhaseΕθνικότητα ΝικητήΚορυφαία Αγγλική/Ισπανική/Γερμανική/Ιταλική/Γαλλική ομάδα στη League Phase

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης» *, «Στο Παρά 1» *, «Bet Builder Boost»* & «Bet Lock»*.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Kάρφωσες»*για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Στη Euroleague διεξάγονται 2 αγωνιστικές. Σήμερα γίνονται οι αγώνες Παρτιζάν-Παναθηναϊκός (21:30) και Βαλένθια-Ολυμπιακός (22:00).

Ακολουθούν την Παρασκευή τα παιχνίδια Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15) και Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός (21:30).

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται ενισχυμένες αποδόσεις και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για τους αγώνες των ελληνικών ομάδων στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague:

Παρτιζάν-Παναθηναϊκός (Σήμερα, 21:30)

Κ. Τζόουνς 21+ συνολικοί πόντοιΜ. Λεσόρ 9+ συνολικά ριμπάουντ

Βαλένθια- Ολυμπιακός (Σήμερα, 22:00)

Γ. Μοντέρο 6+ συνολικές ασίστΣ. Βεζένκοφ 21+ συνολικοί πόντοι

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:13NEWSBOMB

Δηλητηρίαζε 18 μήνες τη συνάδελφό του - Της έριχνε κάδμιο στο νερό - Στη δημοσιότητα το βίντεο

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα: Αίτημα εξαίρεσης της ανακρίτριας από τους κατηγορούμενους

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 13,9 μονάδες και Βουλή με 10 κόμματα – Μειώνεται η διαφορά μεταξύ ΕΛΑΣ με ΠΑΣΟΚ

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης - Αναφορές για εκρήξεις

12:45WHAT THE FACT

Τρομακτική προσομοίωση αποκαλύπτει πόσο βαθύς είναι πραγματικά ο ωκεανός

12:41ΚΟΣΜΟΣ

«Συντονισμένο σχέδιο» - Άνω κάτω οι καλεσμένοι: Στον έναν όροφο παντρευόταν τη νυν, στον άλλον βάφτιζε το παιδί με την πρώην

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 11 αγνοούμενοι μετά τη βύθιση από drone του πλοίου Azov Concord στη Μαύρη Θάλασσα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή Ελλήνων και Σουδανών στο Ηράκλειο - Δυο τραυματίες

12:30ΥΓΕΙΑ

Πώς καταλήγουν βακτήρια χολέρας σε ένα ποτάμι – Πώς προκαλείται η λοίμωξη και ποια τα συμπτώματα

12:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος σημείο σύγκλισης με την αντιπολίτευση

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση Μπαχτσελί: «Η Ελλάδα όσες συμμαχίες και να κάνει, δεν μπορεί να είναι ασφαλής»

12:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εμπρησμός Marfin: Στις 21 και 23 Οκτωβρίου οι απολογίες των τριών για τις αναβαθμισμένες κατηγορίες

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Marfin: Ένταση στα δικαστήρια με αλληλέγγυους των προφυλακισθέντων - Έπεσαν κρότου-λάμψης

12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Δικαιώθηκαν πρωτόδικα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στην αντιδικία τους με τον ΣΚΑΪ

12:00LIFESTYLE

RJ Mitte: Αυτοκτονία η αιτία θανάτου του πρωταγωνιστή του «Breaking Bad» σε ηλικία 34 ετών

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Αντιδήμαρχος Αθηναίων στο Newsbomb.gr για Γκράβα: «Δεν βρέθηκε διαρροή φυσικού αερίου, αλλά οι μελέτες δεν αποτυπώνουν την εγκατάσταση, όσο μένει αναπάντητο το τι μυρίζει, θα μείνουν κλειστά τα σχολεία»

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Εντυπωσιακή ελεγχόμενη κατεδάφιση γέφυρας με εκρηκτικά μέσα σε δευτερόλεπτα - Βίντεο

11:47ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αναβαθμίστηκε σε κόκκινο το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης - Αναφορές για εκρήξεις

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή Ελλήνων και Σουδανών στο Ηράκλειο - Δυο τραυματίες

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Δικαιώθηκαν πρωτόδικα η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής στην αντιδικία τους με τον ΣΚΑΪ

11:45ΚΑΙΡΟΣ

Καλλιάνος στο Newsbomb.gr: «Καιρικό κοκτέιλ» με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ - Πότε θα «χτυπήσει» στην Αττική

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον 35χρονο νεκρό μοτοσυκλετιστή - Εξετάζεται η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη - Ελεύθερος ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

«Συντονισμένο σχέδιο» - Άνω κάτω οι καλεσμένοι: Στον έναν όροφο παντρευόταν τη νυν, στον άλλον βάφτιζε το παιδί με την πρώην

10:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Από το 2030 οι αλλαγές - Δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση με την κατάταξη της ΕΣΣΟ Νοεμβρίου 2026: Τι απαντά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ