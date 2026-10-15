9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear

Κάπως έτσι, γεννήθηκε η νέα 9FORTY APEX της New Era

Newsroom

9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Υπάρχουν σχέδια που γίνονται κλασικά επειδή καταφέρνουν να ακολουθούν κάθε εποχή χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα τους. Και υπάρχουν στιγμές που μια γνώριμη σιλουέτα χρειάζεται να εξελιχθεί, όχι για να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά για να ταιριάξει ακόμη καλύτερα στον τρόπο που κινούμαστε σήμερα.

Κάπως έτσι, γεννήθηκε η νέα 9FORTY APEX της New Era. Μια νέα, sport-inspired εκδοχή του αγαπημένου 9FORTY, που κρατά το αναγνωρίσιμο curved visor και την adjustable εφαρμογή, αλλά επανασχεδιάζει την κατασκευή με περισσότερη ελαφρότητα, ευελιξία και σύγχρονη αίσθηση.

picture2.jpg

Η εξέλιξη μιας γνώριμης σιλουέτας

Το 9FORTY APEX δεν απομακρύνεται από το DNA της New Era. Παίρνει τη γνώριμη λογική του 9FORTY και το κάνει πιο streamlined, με χαμηλότερο athletic profile και ελαφρώς δομημένο five-panel design. Το μπροστινό panel τύπου A-Frame, με το χαρακτηριστικό pinched front, δίνει καθαρή τεχνική γραμμή και πιο σύγχρονο χαρακτήρα.

picture3.png

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο εσωτερικό. Πίσω από το μπροστινό panel, το παραδοσιακό άκαμπτο buckram δίνει τη θέση του σε spacer mesh. Έτσι, το crown διατηρεί το σχήμα του, αλλά αποκτά πιο μαλακή αίσθηση, μεγαλύτερη ευκαμψία και καλύτερη διαπνοή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα καπέλο που δείχνει clean και δομημένο, χωρίς να «αισθάνεται» βαρύ ή άκαμπτο. Μια σιλουέτα σχεδιασμένη για άνεση, αλλά με την οπτική ακρίβεια που χαρακτηρίζει κάθε New Era design.

picture4.jpg

Comfort που φαίνεται στο design

Το νέο γείσο είναι ελαφρύτερο, πιο compact και ήδη pre-curved, ώστε να φοριέται αμέσως, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμοστεί. Το ένθετο EVA foam ενισχύει την άνεση και την ευελιξία, ενώ το adjustable closure επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή της εφαρμογής.

Κάθε στοιχείο ακολουθεί μια performance λογική, χωρίς όμως να περιορίζει το καπέλο σε ένα καθαρά αθλητικό περιβάλλον. Η τεχνική κατασκευή γίνεται μέρος της αισθητικής: Το spacer mesh, οι καθαρές γραμμές και το streamlined profile δημιουργούν ένα σύγχρονο αποτέλεσμα που λειτουργεί το ίδιο φυσικά στο γήπεδο και στην πόλη.

picture5.png

Τρεις ομάδες, μία νέα αισθητική

Για τη Fall 2026 συλλογή, το 9FORTY APEX συναντά τρεις από τις πιο αναγνωρίσιμες ταυτότητες του MLB: Τους New York Yankees, τους LA Dodgers και τους Seattle Mariners.

Τα εμβληματικά λογότυπα των ομάδων κρατούν ζωντανή τη σύνδεση με την αθλητική κληρονομιά, ενώ οι ουδέτεροι χρωματικοί συνδυασμοί και η πιο τεχνική κατασκευή φέρνουν τη συλλογή στο σήμερα. Από το κλασικό black-and-white μέχρι τις πιο ήπιες tonal αποχρώσεις, κάθε εκδοχή είναι εύκολη στο styling, αλλά διατηρεί τον δικό της χαρακτήρα.

picture6.jpg

Από το game-day energy στο everyday rotation

Το 9FORTY APEX δεν είναι απλώς μια νέα εφαρμογή. Είναι η απάντηση της New Era σε μια καθημερινότητα που ζητά περισσότερη άνεση, χωρίς να θυσιάζει το style.

Μπορεί να φορεθεί με oversized T-shirt και relaxed denim, με cargos και sweatshirt ή με bomber jacket για ένα πιο καθαρό city look. Η ελαφριά κατασκευή και η adjustable εφαρμογή το κάνουν εύκολη επιλογή από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το weekday commute μέχρι το weekend.

Και αυτό ακριβώς φέρνει το νέο 9FORTY APEX της New Era: Μια σύγχρονη σιλουέτα με performance κατασκευή, ευέλικτη εφαρμογή και αυθεντικό MLB χαρακτήρα, σχεδιασμένο για να γίνει το νέο everyday essential της σεζόν.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της NEW ERA σε Ελλάδα και Κύπρο είναι ο Όμιλος Φάις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:16ΚΑΙΡΟΣ

Κλιματολόγος προειδοποιεί: Πιθανός ένας ακραίος χειμώνας με El Niño πρωτοφανούς έντασης

09:06ΥΓΕΙΑ

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκαν οι εκλογές - Το σενάριο των παρατάσεων

08:56LIFESTYLE

Βασίλης Τερλέγκας: «Αόρατες σκοτεινές δυνάμεις σκότωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη»

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών - Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Γκίλφοϊλ ήξερε την ημέρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ότι είναι θέμα χρόνου να απομακρυνθεί – Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Έρχονται επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

08:39LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι – Η στιγμή που ξεχώρισε και το σχόλιό της

08:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, ιδρυτής των Pavlov’s Dog

08:10WHAT THE FACT

Στις 15 Οκτωβρίου 1582 ο χρόνος «πήδηξε» 10 ημέρες - Ο απίστευτος λόγος

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Άρση απαγορευτικού απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά από τις 09:00 - Τι ισχύει για Λαύριο και Ραφήνα

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτούνται... «σύντομα» από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους

08:00ANNOUNCEMENTS

9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό είναι ίσως το πιο χαμηλωμένο Land Rover στον κόσμο!

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 15 Οκτωβρίου

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο 70χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

07:34ΥΓΕΙΑ

Πειραματικός φακός για τον καταρράκτη μειώνει το γλαύκωμα με σταδιακή αποδέσμευση φαρμάκου

07:32ΜΑΝΤΕΙΟ

Τσακωμένοι για τα λεφτά οι ηγέτες στην Σύνοδο, Τον πολεμούν τα μιντιακά συμφέροντα λέει ο Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ

07:30WHAT THE FACT

Ποιοι και γιατί πίστεψαν ότι το τέλος του κόσμου έρχεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Προσπάθησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη και την πρώην πεθερά της η 40χρονη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Παντρεμένος, πολύτεκνος και με εγγόνια ο 70χρονος ιερέας που κατηγορείται για revenge porn σε βάρος της πρώην συντρόφου του

21:52ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Νέα ψυχρή εισβολή με βροχές και χιόνια - Πότε έρχεται η επόμενη κακοκαιρία

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Γκίλφοϊλ ήξερε την ημέρα που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα ότι είναι θέμα χρόνου να απομακρυνθεί – Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στα καύσιμα με την επιδότηση: Οι νέες τιμές σε diesel, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη - Ποιοι ωφελούνται, παραδείγματα

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτούνται... «σύντομα» από τη Βουλή κάποιοι από τους ανεξάρτητους

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή

08:36LIFESTYLE

Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 73 ετών ο David Surkamp, ιδρυτής των Pavlov’s Dog

08:39LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Στη συναυλία της Σελίν Ντιόν στο Παρίσι – Η στιγμή που ξεχώρισε και το σχόλιό της

08:56LIFESTYLE

Βασίλης Τερλέγκας: «Αόρατες σκοτεινές δυνάμεις σκότωσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη»

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

07:10ΕΛΛΑΔΑ

«Ούτε οι φροντιστές δεν μπαίνουμε στον χώρο της τίγρης» - Γιατί η εισβολή νεαρού ήταν αυτοκτονία, ειδικός εξηγεί

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Προσπάθησε να δηλητηριάσει με ατροπίνη και την πρώην πεθερά της η 40χρονη

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30WHAT THE FACT

Ποιοι και γιατί πίστεψαν ότι το τέλος του κόσμου έρχεται την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

05:56ΚΑΙΡΟΣ

Σε ύφεση η κακοκαιρία: Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη – Πού θα επιμείνουν οι βροχές και οι καταιγίδες

07:07ΕΛΛΑΔΑ

Έπεσε δέντρο στην Ηρώδου Αττικού - Μεγάλη επιχείρηση σε εξέλιξη

08:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαίνιση Κατοικίας: Έρχονται επιδοτήσεις έως 36.000 ευρώ – Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

07:52ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (15/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πώς οι ενέσεις αδυνατίσματος περιπλέκουν τις σχέσεις μητέρας και κόρης προκαλώντας χάος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ