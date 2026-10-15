9FORTY APEX by New Era: Όταν το performance συναντά το σύγχρονο streetwear

Υπάρχουν σχέδια που γίνονται κλασικά επειδή καταφέρνουν να ακολουθούν κάθε εποχή χωρίς να χάνουν τον χαρακτήρα τους. Και υπάρχουν στιγμές που μια γνώριμη σιλουέτα χρειάζεται να εξελιχθεί, όχι για να γίνει κάτι εντελώς διαφορετικό, αλλά για να ταιριάξει ακόμη καλύτερα στον τρόπο που κινούμαστε σήμερα.

Κάπως έτσι, γεννήθηκε η νέα 9FORTY APEX της New Era. Μια νέα, sport-inspired εκδοχή του αγαπημένου 9FORTY, που κρατά το αναγνωρίσιμο curved visor και την adjustable εφαρμογή, αλλά επανασχεδιάζει την κατασκευή με περισσότερη ελαφρότητα, ευελιξία και σύγχρονη αίσθηση.

Η εξέλιξη μιας γνώριμης σιλουέτας

Το 9FORTY APEX δεν απομακρύνεται από το DNA της New Era. Παίρνει τη γνώριμη λογική του 9FORTY και το κάνει πιο streamlined, με χαμηλότερο athletic profile και ελαφρώς δομημένο five-panel design. Το μπροστινό panel τύπου A-Frame, με το χαρακτηριστικό pinched front, δίνει καθαρή τεχνική γραμμή και πιο σύγχρονο χαρακτήρα.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο εσωτερικό. Πίσω από το μπροστινό panel, το παραδοσιακό άκαμπτο buckram δίνει τη θέση του σε spacer mesh. Έτσι, το crown διατηρεί το σχήμα του, αλλά αποκτά πιο μαλακή αίσθηση, μεγαλύτερη ευκαμψία και καλύτερη διαπνοή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα καπέλο που δείχνει clean και δομημένο, χωρίς να «αισθάνεται» βαρύ ή άκαμπτο. Μια σιλουέτα σχεδιασμένη για άνεση, αλλά με την οπτική ακρίβεια που χαρακτηρίζει κάθε New Era design.

Comfort που φαίνεται στο design

Το νέο γείσο είναι ελαφρύτερο, πιο compact και ήδη pre-curved, ώστε να φοριέται αμέσως, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμοστεί. Το ένθετο EVA foam ενισχύει την άνεση και την ευελιξία, ενώ το adjustable closure επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή της εφαρμογής.

Κάθε στοιχείο ακολουθεί μια performance λογική, χωρίς όμως να περιορίζει το καπέλο σε ένα καθαρά αθλητικό περιβάλλον. Η τεχνική κατασκευή γίνεται μέρος της αισθητικής: Το spacer mesh, οι καθαρές γραμμές και το streamlined profile δημιουργούν ένα σύγχρονο αποτέλεσμα που λειτουργεί το ίδιο φυσικά στο γήπεδο και στην πόλη.

Τρεις ομάδες, μία νέα αισθητική

Για τη Fall 2026 συλλογή, το 9FORTY APEX συναντά τρεις από τις πιο αναγνωρίσιμες ταυτότητες του MLB: Τους New York Yankees, τους LA Dodgers και τους Seattle Mariners.

Τα εμβληματικά λογότυπα των ομάδων κρατούν ζωντανή τη σύνδεση με την αθλητική κληρονομιά, ενώ οι ουδέτεροι χρωματικοί συνδυασμοί και η πιο τεχνική κατασκευή φέρνουν τη συλλογή στο σήμερα. Από το κλασικό black-and-white μέχρι τις πιο ήπιες tonal αποχρώσεις, κάθε εκδοχή είναι εύκολη στο styling, αλλά διατηρεί τον δικό της χαρακτήρα.

Από το game-day energy στο everyday rotation

Το 9FORTY APEX δεν είναι απλώς μια νέα εφαρμογή. Είναι η απάντηση της New Era σε μια καθημερινότητα που ζητά περισσότερη άνεση, χωρίς να θυσιάζει το style.

Μπορεί να φορεθεί με oversized T-shirt και relaxed denim, με cargos και sweatshirt ή με bomber jacket για ένα πιο καθαρό city look. Η ελαφριά κατασκευή και η adjustable εφαρμογή το κάνουν εύκολη επιλογή από το πρωί μέχρι το βράδυ, από το weekday commute μέχρι το weekend.

Και αυτό ακριβώς φέρνει το νέο 9FORTY APEX της New Era: Μια σύγχρονη σιλουέτα με performance κατασκευή, ευέλικτη εφαρμογή και αυθεντικό MLB χαρακτήρα, σχεδιασμένο για να γίνει το νέο everyday essential της σεζόν.

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της NEW ERA σε Ελλάδα και Κύπρο είναι ο Όμιλος Φάις.