Τι περιμένουμε από ένα σύγχρονο smartwatch; Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro έχει την απάντηση

Πριν λίγα χρόνια, για τον περισσότερο κόσμο τα wearables απευθύνονταν μάλλον σε λίγους: Τους αθλητές ή έστω τους ανθρώπους που ασκούνται ερασιτεχνικά μεν, τακτικά δε, όσους ασχολούνται με την τεχνολογία ή τους tech wear enthusiasts. Σήμερα όμως αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει. Φαίνεται άλλωστε από την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει για αυτά, καθώς μας βοηθούν να έχουμε καλύτερη εικόνα για τον οργανισμό και την απόκρισή του σε διάφορες συνθήκες. Παραμένουν βέβαια προσωπικά αξεσουάρ που εκφράζουν την προσωπικότητά μας.

Όσο τα wearables γίνονται μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας, τόσο αυξάνονται και οι απαιτήσεις μας από αυτά. Θέλουμε να μας προσφέρουν περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες με απλό τρόπο, να είναι εύχρηστα, ανθεκτικά και, αφού τα φοράμε όλη μέρα, να έχουν μεγάλη αυτονομία μπαταρίας. Σε αυτές τις απαιτήσεις απαντάει η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 7 -και πιο ειδικά το HUAWEI WATCH GT 7 Pro- συνδυάζοντας τον premium σχεδιασμό με τις προηγμένες δυνατότητες για outdoor άθληση και τις ολοκληρωμένες λειτουργίες παρακολούθησης υγείας και ευεξίας.

Premium σχεδιασμός και άνετη καθημερινή χρήση

Η ποιότητα κατασκευής είναι ιδιαίτερα σημαντική για ένα smartwatch που το φοράμε πολλές ώρες και σε διαφορετικές συνθήκες. Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro διαθέτει nano-tech κεραμική στεφάνη και μεσαίο πλαίσιο από κράμα τιτανίου, υλικά δηλαδή που το καθιστούν πιο ανθεκτικό και του προσδίδουν μια πιο premium αισθητική.

Η εφαρμογή του στον καρπό είναι απλή και ασφαλής χάρη στο κομψό EasyCross λουράκι του, το οποίο είναι κατασκευασμένο από φθοροελαστομερές, ώστε να μπορεί να το φοράει κανείς στην καθημερινότητά του, αλλά και να μένει σταθερό σε πιο απαιτητικές outdoor δραστηριότητες.

Μεγαλύτερη έμφαση στις outdoor δραστηριότητες

Τα παραπάνω έχουν σίγουρα καλύψει όσους δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στο στυλ τους. Το HUAWEI WATCH GT 7 Pro όμως υπόσχεται να είναι απαραίτητο wearable για εκείνους που κάνουν σπορ σε εξωτερικούς χώρους.

Οι λάτρεις της ποδηλασίας θα βρουν χρήσιμη τη λειτουργία Route Import, καθώς μπορούν να κατεβάσουν τον χάρτη της διαδρομής τους εκ των προτέρων στην εφαρμογή HUAWEI Health. Επιπλέον, με το Climb Planning και το Climb Broadcast μπορούν να δουν πώς εξελίσσεται η διαδρομή που ακολουθούν: Τι είδους ανηφόρες ακολουθούν και ποια είναι η κλίση τους, αλλά και πόση απόσταση απομένει, ώστε να προσαρμόσουν την ταχύτητά τους και να διαχειριστούν πιο έξυπνα την ενέργειά τους. Τα Sharp Turn Alerts, τα οποία ενεργοποιούνται λίγο πριν από κάθε κλειστή στροφή, προειδοποιούν έγκαιρα ώστε οι ποδηλάτες να ακολουθήσουν την ιδανική γραμμή και να περάσουν τη στροφή με ασφάλεια. Αυτές οι έγκαιρες προειδοποιήσεις βέβεια αποτελούν πρόσθετη ενημέρωση, δεν σημαίνει ότι οι ποδηλάτες δεν πρέπει να προσέχουν στον δρόμο.

Επίσης, όσοι κάνουν σκι και snowboarding τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές πίστες θα διαπιστώσουν πως το HUAWEI WATCH GT 7 Pro τους βοηθάει να γίνονται καλύτεροι, ανεξάρτητα από το επίπεδό τους. Το smartwatch καταγράφει αυτόματα στοιχεία όπως μέγιστη ταχύτητα, μέση κλίση, συνολική κατάβαση και αριθμό καταβάσεων, ενώ διαχωρίζει αυτόματα τους χρόνους ανάβασης και ξεκούρασης ώστε να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Επίσης, καταγράφει την G-Force, ή αλλιώς πίεση στροφής, μια ένδειξη που επιτρέπει στους σκιέρ και τους snowboarders να ποσοτικοποιήσουν την ένταση των στροφών και να καταλάβουν πώς μεταβάλλονται οι δυνάμεις τους σε κάθε κατάβαση. Ενδιαφέρον έχει ότι, σε αναλογία με την ποδηλασία, στην εφαρμογή HUAWEI Health υπάρχουν χάρτες πάνω από 3000 χιονοδρομικών κέντρων σε 59 χώρες, τους οποίους μπορεί να κατεβάσει κάθε ενδιαφερόμενος.

Όσοι ασχολούνται με το golf θα βρουν αποκλειστικά στο GT 7 Pro λειτουργίες που βελτιώνουν την απόδοσή τους. Το Plays-Like Distance υπολογίζει την πραγματική απόσταση λαμβάνοντας υπόψη την προσαρμογή κλίσης πριν από το χτύπημα και το ακριβές yardage μετά το shot, ενώ το Shot Distance εμφανίζει την απόσταση της προηγούμενης βολής. Άλλη μια ενδιαφέρουσα λειτουργία είναι το Custom Green Pin για την απόλυτα ακριβή προσαρμογή της θέσης της σημαίας στο green, όπως και το Auto-Rotating Green View με το οποίο η προβολή του green περιστρέφεται αυτόματα σύμφωνα με τη θέση του παίκτη.

Πιο εύκολη κατανόηση των δεδομένων

Πέρα από την άσκηση, το ζητούμενο είναι κάθε χρήστης να μπορεί να καταλάβει τις μετρήσεις και τα δεδομένα που διαβάζει στην οθόνη του smartwatch. Οι αναβαθμισμένες λειτουργίες του Health Insights του HUAWEI WATCH GT 7 Pro βοηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση.

Το Morning Brief παρουσιάζει μια σύντομη πρωινή σύνοψη, βασισμένη στα δεδομένα ευεξίας και δραστηριότητας της προηγούμενης ημέρας, μαζί με συστάσεις για τη συνέχεια. Για παράδειγμα, μια υψηλότερη βαθμολογία είναι ένδειξη καλύτερης αποκατάστασης, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρήστης του smartwatch μπορεί να είναι πιο δραστήριος μέσα στην ημέρα. Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε πως οι καταγραφές και οι ενδείξεις του HUAWEI WATCH GT 7 Pro αποτελούν μια αναφορά και δεν προορίζονται για ιατρική διάγνωση ή θεραπεία. Στις ώρες καθιστικής εργασίας, τα Mini-workouts λειτουργούν ως υπενθύμιση για κίνηση, προσφέροντας 30 σύντομες ασκήσεις για διαφορετικά σημεία του σώματος όπως οι ώμοι και οι καρποί.

Μεγαλύτερη αυτονομία και ευκολία στις συναλλαγές

Το πώς το HUAWEI WATCH GT 7 Pro κάνει πιο απλή την καθημερινότητα φαίνεται και από το ότι υποστηρίζει τις ανέπαφες πληρωμές μέσω Curve Pay για να μπορεί ο χρήστης να πληρώνει απευθείας από τον καρπό του χωρίς να έχει μαζί του κινητό ή πορτοφόλι. Όπως και από το ότι είναι συμβατό τόσο με Android και iOS ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιούν όλοι.

Περισσότερες και πιο αναβαθμισμένες λειτουργίες θα περίμενε κανείς ότι σημαίνει ότι η μπαταρία θα εξαντλείται πιο σύντομα. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του HUAWEI WATCH GT7 Pro, που έχει αυτονομία έως και 21 ημέρες.

Good to know: Το GT 7 Pro αποτελεί το επίκεντρο της premium σπορ πρότασης της HUAWEI, με προηγμένες αθλητικές λειτουργίες, premium υλικά και μεγάλη αυτονομία. Στην ευρύτερη οικογένεια wearables της εταιρείας υπάρχει και το WATCH 6, που δίνει μεγαλύτερο βάρος στην καθημερινή εμπειρία υγείας και ευεξίας, όπως και το WATCH D3 με διαφορετική εξειδίκευση: μέτρηση αρτηριακής πίεσης με φουσκωτή περιχειρίδα και προγραμματισμένη 24ωρη παρακολούθηση ABPM, με μετρήσεις ημέρας και νύχτας και σχετική αναφορά.

Η καθημερινότητα είναι σίγουρα απαιτητική και κάθε διαδρομή που ακολουθούμε μπορεί να κρύβει μια μικρή έκπληξη. Η νέα σειρά HUAWEI WATCH 7 και το HUAWEI WATCH 7 Pro αξίζουν να είναι στον καρπό κάθε χρήστη που θέλει να εξελίσσεται κάθε μέρα με στυλ.