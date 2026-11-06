Άφησε την ιεροσύνη για να γίνει οδηγός στη Disneyland: « Eίμαι ευτυχισμένος»

Ο Michael Bowen πέρασε όλη του τη ζωή στην εκκλησία. Σπούδασε και χειροτονήθηκε πάστορας, ωστόσο παραδέχεται ότι επέλεξε αυτόν τον δρόμο σκεπτόμενος πως κάνει τους άλλους ευτυχισμένους, χωρίς να ρωτήσει ποτέ τον εαυτό του τι θα έκανε τον ίδιο ευτυχισμένο.

Σήμερα, στα 51 του χρόνια, οδηγεί λεωφορεία στη Disneyland και δηλώνει πως βρήκε επιτέλους τη σταθερότητα και την προσωπική ευτυχία που αναζητούσε.

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