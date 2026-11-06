Τηλεοπτικά δικαιώματα: Στην πλατφόρμα του ΣΠΟΡ FM TV το Champions League της επόμενης πενταετίας

Η συμφωνία καλύπτει τους αγώνες του Champions League, Europa League και Conference League, περίπου 500 ανά σεζόν, που θα προβάλλονται στον ΣΠΟΡ FM TV και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ

Μιχάλης Παπαδάκος

Τηλεοπτικά δικαιώματα: Στην πλατφόρμα του ΣΠΟΡ FM TV το Champions League της επόμενης πενταετίας
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  • Ο ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου απέκτησε τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για την περίοδο 2027-2031 έναντι 300 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Η συμφωνία καλύπτει τους αγώνες του Champions League, Europa League και Conference League, περίπου 500 ανά σεζόν, που θα προβάλλονται στον ΣΠΟΡ FM TV και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.
  • Ο όμιλος Αλαφούζου εξασφαλίζει αποκλειστικά το σύνολο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων στην Ελλάδα για τέσσερα χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά το αθλητικό του περιεχόμενο.
  • Στη διαδικασία διεκδίκησης συμμετείχε και η κοινοπραξία Percapita/Strawstream με στήριξη της Magenta TV, η οποία όμως απέτυχε να υπερβεί την προσφορά του ΣΠΟΡ FM TV.
  • Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά τις βασικές συμφωνίες της UEFA με τις μεγάλες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αγορές για την ίδια περίοδο.
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Στον ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου φαίνεται πως περνούν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του συνόλου των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων ποδοσφαίρου για την τετραετία 2027-2031, με το οικονομικό τίμημα της συμφωνίας να ανέρχεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει το σύνολο των αγώνων των τριών κορυφαίων διοργανώσεων της UEFA: Champions League, Europa League και Conference League. Πρόκειται για περίπου 500 αναμετρήσεις ανά σεζόν, οι οποίες θα μεταδίδονται από τον ΣΠΟΡ FM TV και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Είναι μια συμφωνία με ιδιαίτερα μεγάλο οικονομικό και εμπορικό αποτύπωμα για την ελληνική τηλεοπτική αγορά, καθώς ο όμιλος του Γιάννη Αλαφούζου εξασφαλίζει αποκλειστικά το σύνολο των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενισχύοντας σημαντικά το αθλητικό του περιεχόμενο.

Η διαδικασία και ο δεύτερος διεκδικητής

Οι εξελίξεις στην ελληνική αγορά έρχονται μετά την ολοκλήρωση, τον περασμένο Νοέμβριο, των βασικών συμφωνιών της UEFA με τις πέντε μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές αγορές της Ευρώπης: Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία και Γαλλία.

Οι συμφωνίες αφορούσαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Champions League, Europa League και Conference League για την περίοδο 2027-2031, με τη διαδικασία να επεκτείνεται στη συνέχεια και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Στη διεκδίκηση για την ελληνική αγορά συμμετείχε και η κοινοπραξία Percapita/Strawstream, η οποία είχε τη στήριξη της Magenta TV. Η συγκεκριμένη πλευρά έφτασε μέχρι τον δεύτερο γύρο του διαγωνισμού, διεκδικώντας το συνολικό πακέτο των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ωστόσο, η προσφορά της ήταν μικρότερη από αυτήν του ΣΠΟΡ FM TV, κι έτσι ο ποδοσφαιρικός τηλεοπτικός χάρτης αλλάζει για τα επόμενα πέντε χρόνια.

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