Tesla: Καταποντίστηκε η μετοχή της κατά 11% μέσα σε 48 ώρες - Απώλειες 380 δισ. δολαρίων

Οι νίκες των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές του Τέξας προκαλούν αναταράξεις στις αγορές και εντείνουν τις ανησυχίες των επενδυτών για τα σχέδια του Έλον Μασκ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Tesla: Καταποντίστηκε η μετοχή της κατά 11% μέσα σε 48 ώρες - Απώλειες 380 δισ. δολαρίων
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  • Η μετοχή της Tesla υποχώρησε πάνω από 11% μέσα σε δύο ημέρες, με συνολικές απώλειες χρηματιστηριακής αξίας άνω των 380 δισ. δολαρίων για τις εταιρείες του Έλον Μασκ την εβδομάδα αυτή.
  • Οι νίκες των Δημοκρατικών στο Τέξας προκαλούν ανησυχίες για αυστηρότερο έλεγχο και πιθανά εμπόδια στην επέκταση των κέντρων δεδομένων, που αποτελούν σημαντικό τομέα για τη SpaceX και τη Tesla.
  • Η πολιτική αλλαγή στο Τέξας ενδέχεται να επιβραδύνει ή να παγώσει την κατασκευή νέων data centers, επηρεάζοντας περίπου το 45% της προγραμματισμένης δυναμικότητας επέκτασης στις ΗΠΑ.
  • Το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο Terafab για την κατασκευή εργοστασίου μικροεπεξεργαστών στο Τέξας, ύψους έως 119 δισ. δολαρίων, αντιμετωπίζει αβεβαιότητες λόγω των πολιτικών εξελίξεων.
  • Η πιθανή συγχώνευση Tesla και SpaceX καθίσταται πιο δύσκολη λόγω των νέων κανονιστικών και πολιτικών εμποδίων που δημιουργούνται από την ενίσχυση των Δημοκρατικών σε τοπικό και ομοσπονδιακό επίπεδο.
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Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι μετοχές των εταιρειών του Έλον Μασκ, με την Tesla να καταγράφει απώλειες άνω του 11% την Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου, και τη SpaceX να υποχωρεί σχεδόν 9%, καθώς τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές για την πορεία των επιχειρηματικών σχεδίων του δισεκατομμυριούχου.

Η πτώση συνεχίστηκε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, διευρύνοντας τις απώλειες που είχαν καταγραφεί την προηγούμενη ημέρα. Σύμφωνα με το Reuters, οι εταιρείες του Μασκ βρίσκονταν σε τροχιά απώλειας συνολικής χρηματιστηριακής αξίας άνω των 380 δισ. δολαρίων μέσα στην εβδομάδα.

Στο επίκεντρο των ανησυχιών βρίσκονται οι νίκες των Δημοκρατικών στο Τέξας, όπου την Τρίτη επικράτησαν στις εκλογές για τη Γερουσία, τη θέση του κυβερνήτη και τον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας. Πρόκειται για μια εξέλιξη με πιθανές επιπτώσεις στα σχέδια του Μασκ, ο οποίος είχε δαπανήσει σημαντικά ποσά για να στηρίξει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές.

Παράλληλα, οι επενδυτές φοβούνται ότι η ενίσχυση των Δημοκρατικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερο έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του.

Γιατί οι εκλογές στο Τέξας επηρεάζουν την Tesla και τη SpaceX

Ένας από τους βασικούς λόγους της ανησυχίας αφορά την επέκταση των κέντρων δεδομένων (data centers), τα οποία έχουν εξελιχθεί σε σημαντικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στο Τέξας.

Η SpaceX έχει στραφεί ολοένα και περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στις υποδομές υπολογιστικής ισχύος, αξιοποιώντας την αυξανόμενη ζήτηση για data centers ως πηγή εσόδων. Ενδεικτικό είναι ότι περισσότερο από το μισό των πωλήσεών της κατά το τρίτο τρίμηνο προήλθε από την ενοικίαση υπολογιστικής ισχύος.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι πολιτικές αλλαγές σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο ενδέχεται να επιβραδύνουν την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, θέτοντας εμπόδια στην ανάπτυξη ενός από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της SpaceX.

Μάλιστα, αναλυτές της Goldman Sachs εκτίμησαν αυτή την εβδομάδα ότι οι νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο είναι πιθανό να οδηγήσουν σε προσωρινά μορατόρια στην κατασκευή κέντρων δεδομένων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει περίπου το 45% της προγραμματισμένης επέκτασης της δυναμικότητας των data centers στις ΗΠΑ.

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στη SpaceX. Η Tesla συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη των συγκεκριμένων υποδομών, καθώς ο ενεργειακός της τομέας προωθεί συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε εταιρείες που διαχειρίζονται κέντρα δεδομένων.

Το σχέδιο των 119 δισ. δολαρίων και η Terafab

Σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις έχει και το φιλόδοξο σχέδιο του Έλον Μασκ για την κατασκευή ενός μεγάλου συγκροτήματος παραγωγής μικροεπεξεργαστών στο Τέξας.

Τον Οκτώβριο, ο επιχειρηματίας ανακοίνωσε την Terafab, μια κοινή επένδυση της Tesla και της SpaceX για τη δημιουργία εγκαταστάσεων κατασκευής τσιπ, με το συνολικό κόστος να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει έως και τα 119 δισ. δολάρια.

Το εγχείρημα συνδέεται με τις αυξανόμενες ανάγκες των εταιρειών του Μασκ σε υπολογιστική ισχύ και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις δημιουργούν νέα ερωτήματα για το κατά πόσο θα μπορέσει να προχωρήσει απρόσκοπτα ένα τόσο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο.

Πιο δύσκολη η πιθανή συγχώνευση Tesla και SpaceX

Οι εκλογικές ανατροπές ενδέχεται να περιπλέξουν και ένα ακόμη σημαντικό επιχειρηματικό σχέδιο του Μασκ: την πιθανή συγχώνευση της Tesla με τη SpaceX.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η αλλαγή του πολιτικού σκηνικού θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα εμπόδια σε επίπεδο κανονιστικών εγκρίσεων, καθιστώντας δυσκολότερη την ολοκλήρωση μιας τέτοιας συμφωνίας.

«Πιστεύουμε ότι μια συγχώνευση SpaceX και Tesla θα πραγματοποιηθεί, αλλά πλέον αντιμετωπίζει μια πολύ πιο δύσκολη ρυθμιστική διαδρομή για να ολοκληρωθεί το 2027, δεδομένου του νέου πολιτικού σκηνικού που διαμορφώνεται προς όφελος των Δημοκρατικών στην Ουάσιγκτον και το Τέξας», δήλωσε ο Νταν Άιβς, εταίρος και ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Yorkville Ives & Co.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος ο Έλον Μασκ είχε αναφερθεί στο ενδεχόμενο συγχώνευσης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της SpaceX, τον προηγούμενο μήνα.

Τότε είχε χαρακτηρίσει μια πιθανή συγχώνευση με την Tesla «καλή ιδέα», αποκαλύπτοντας ότι ειδικές επιτροπές των δύο εταιρειών διερευνούσαν ήδη το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί κάποια οριστική απόφαση, ωστόσο η νέα πολιτική πραγματικότητα στις ΗΠΑ προσθέτει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στα σχέδια του επιχειρηματία.

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