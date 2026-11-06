«Νιώθω παγιδευμένη»: Γυναίκα λέει πως τα πεθερικά της θέλουν πρόσβαση στους λογαριασμούς της
31χρονη προσέφυγε στο Reddit ζητώντας συμβουλές, καθώς τα πεθερικά της απαιτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς για να καλύψουν οικογενειακές δαπάνες
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Το Reddit έχει πάρει «φωτιά» με αυτή τη νέα ιστορία. 31χρονη εργαζόμενη γυναίκα ισχυρίστηκε πως τα πεθερικά της απαιτούν να συνεισφέρει στα έξοδα της διευρυμένης οικογένειας, συμπεριλαμβανομένων των σπουδών του κουνιάδου της.
Η ανάρτηση είχε τίτλο «Τα πεθερικά μου ζητούν συνεχώς πρόσβαση στον ιδιωτικό μου τραπεζικό λογαριασμό για οικογενειακά έξοδα, νιώθω παγιδευμένη». Η επιχειρηματολογία των πεθερικών της είναι πως οφείλει να πληρώνει περισσότερα επειδή έχει υψηλό εισόδημα.
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