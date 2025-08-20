Η αλήθεια για τον Αφγανό στο Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν συνελήφθη, ακυρώθηκε η αίτηση ασύλου

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και υποτίθεται πως καταγράφει το περιστατικό δεν είναι γνήσιο, αλλά αφορά παλαιότερο συμβάν

Κατερίνα Ρίστα

Αναστάτωση έχει προκαλέσει το περιστατικό με Αφγανό μετανάστη που φέρεται να εξύβρισε δύο φορές τους Ευζώνες στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στις 10 και στις 12 Αυγούστου. Ο άνδρας προσήχθη από τις Αρχές, όμως λίγες ώρες αργότερα αφέθηκε ελεύθερος καθώς – σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. – δεν προέκυψε αδίκημα.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με πρωτοβουλία του υπουργού Θάνου Πλεύρη, προχώρησε στην άμεση διακοπή του ασύλου του 23χρονου μετανάστη. «Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν παράνομο μετανάστη να προσβάλλει τους νεκρούς μας που αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι», δήλωσε σήμερα 20 Αυγούστου ο υπουργός Μετανάστευσης μιλώντας στο Newsbomb.gr.

Fake το βίντεο - Αφορά παλαιότερο περιστατικό και άλλο πρόσωπο

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει πάρει νέα τροπή, καθώς το βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα και υποτίθεται πως καταγράφει το περιστατικό δεν είναι γνήσιο, αλλά αφορά παλαιότερο συμβάν – μάλιστα, το πρόσωπο που εμφανίζεται σε αυτό δεν είναι ο ίδιος ο Αφγανός που κατηγορήθηκε για εξύβριση των Ευζώνων στις 10 και 12 Αυγούστου.

Το βίντεο που προβλήθηκε είναι από παλαιότερο περιστατικό και αφορά άλλο πρόσωπο

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο το συμβάν όπως έχει καταγραφεί από την Ελληνική Αστυνομία όσο και το επίμαχο βίντεο έχουν διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης προκειμένου να εξεταστούν.

Παρά τις αμφιβολίες γύρω από το οπτικό υλικό, το υπουργείο Μετανάστευσης τονίζει πως έχει στη διάθεσή του τα πραγματικά στοιχεία του μετανάστη. Μάλιστα, ο υπουργός Μετανάστευσης είχε δηλώσει στις 17 Αυγούστου ότι «ο λαθρομετανάστης που προσέβαλε τους Εύζωνες στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη αγνόησε τις αρχές και αξίες της Πατρίδας μας. Η εξέταση της αίτησης ασύλου που είχε υποβάλει έχει ήδη διακοπεί με την από 14.08.25 πράξη διακοπής και επιστροφής (απέλασής) του λογω σιωπηρής διακοπής και απορριψης του αιτήματος του. Παράλληλα με εντολή μου στο φάκελο του διαβιβάζεται το αποδεικτικό υλικό της προκλητικής συμπεριφοράς του ώστε οποιαδήποτε προσφυγή του να τύχει της αντίστοιχης αξιολόγησης. Καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές».

