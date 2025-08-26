Πάτρα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ - Άρπαξαν 5.500 ευρώ και εξαφανίστηκαν

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αστυνομικών Αρχών της Πάτρας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών που εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή του Ρίου και άρπαξαν από το ταμείο 5.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα tempo24.news όπως καταγγέλθηκε στην Ασφάλεια, τα ξημερώματα της Τρίτης 26/8, τρία άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, παραβίασαν της πόρτα εισόδου του καταστήματος και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 5.500 ευρώ περίπου από συρτάρι και άλλα αντικείμενα.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.