Εξαρθρώθηκε «καρτέλ» ναρκωτικών - Έξι συλλήψεις - Κατασχέθηκε ένας τόνος κάνναβης - Βίντεο
Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε καρτέλ ναρκωτικών σε Αττική και Αρκαδία, κατασχέθηκαν πάνω από ένας τόνος κάνναβης και συνελήφθησαν έξι μέλη
Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που καλλιεργούσε και διακινούσε κάνναβη σε Αττική και Αρκαδία. Στην επιχείρηση συνελήφθησαν έξι άτομα, μεταξύ των οποίων τα ηγετικά μέλη της οργάνωσης.
Η ομάδα καλλιεργούσε δενδρύλλια κάνναβης σε απομονωμένες περιοχές και είχε πλήρη υποδομή για την παραγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και άλλων ναρκωτικών, όπως κοκαΐνη, κεταμίνη, MDMA και δισκία «ECSTASY». Οι παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης εκτιμώνται ότι απέφεραν πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ.
Κατά τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
1.640 δενδρύλλια κάνναβης
Περισσότερος από 1 τόνος ακατέργαστης κάνναβης
Μικρές ποσότητες κοκαΐνης, κεταμίνης, MDMA και «ECSTASY»
Εξοπλισμός για φυτείες (ποτιστήρια, εργαλεία, λίπασμα)
Όπλα: 2 πιστόλια, πολεμικό τυφέκιο, χειροβομβίδα, μαχαίρι με φυσίγγια
3 αυτοκίνητα, 17 κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικές ζυγαριές
Μετρητά και πλαστά χαρτονομίσματα σε διάφορα νομίσματα
Η εγκληματική οργάνωση είχε ξεκάθαρη ιεραρχία: Ο αρχηγός συντόνιζε όλες τις δραστηριότητες και την διακίνηση ναρκωτικών, ο υπαρχηγός επιτηρούσε τις φυτείες και τα υπόλοιπα μέλη αναλάμβαναν φύλαξη, μεταφορά χρημάτων και επικοινωνία.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την πλήρη διερεύνηση της δράσης τους.