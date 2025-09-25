Χειροπέδες σε δύο άτομα για ναρκωτικά σε Ρέθυμνο και Χανιά

Δύο ξεχωριστές υποθέσεις ναρκωτικών εξιχνιάστηκαν από τις αρχές της Κρήτης, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός στο Ρέθυμνο και ενός στα Χανιά.

Στο Ρέθυμνο

Στο Ρέθυμνο, συνελήφθη ένας 45χρονος άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα δενδρύλλιο κάνναβης

14,7 γραμμάρια κάνναβης

δύο ζυγαριές ακριβείας

Την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνης.

Στα Χανιά

Αντίστοιχα, στα Χανιά, συνελήφθη ένας 43χρονος από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της τοπικής Υποδιεύθυνσης. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν:

21,4 γραμμάρια κάνναβης

μικροποσότητα κοκαΐνης

δύο μεταλλικούς τρίφτες

Η προανάκριση για τη δεύτερη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων.

