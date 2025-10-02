Εντοπίστηκαν 1.650 δενδρύλλια κάνναβης σε δασική περιοχή στα Ιωάννινα

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε

Εντοπίστηκαν 1.650 δενδρύλλια κάνναβης σε δασική περιοχή στα Ιωάννινα
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίσθηκε πρωινές ώρες χθες Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025, σε δύσβατη δασώδη περιοχή των Ιωαννίνων, φυτεία με συνολικά -1.650- δενδρύλλια κάνναβης.

Ειδικότερα, τα ανωτέρω δενδρύλλια ύψους από -1- έως -3- μέτρων περίπου, εντοπίσθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων και τις Αρχές Αλβανίας, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) και κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο ανεύρεσης της φυτείας, κλήθηκε συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών Ιωαννίνων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε.

