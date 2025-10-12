Μυτιλήνη: 54χρονος συνελήφθη με κοκαΐνη

Στη σύλληψη ενός 54χρονου προχώρησαν την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε στην κατοχή του συλληφθέντα ποσότητα κοκαΐνης βάρους περίπου 1 γραμμαρίου καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (χασίς) βάρους περίπου 2 γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες κατασχέθηκαν, ενώ σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

