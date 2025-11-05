Μπουρνάζι: Ισχυρή έκρηξη τα ξημερώματα έξω από νυχτερινό μαγαζί

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης έξω από νυχτερινό κέντρο στην πλατεία Μπουρναζίου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στην είσοδο του νυχτερινού κέντρου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξερράγη λίγη ώρα αργότερα.

Το περιστατικό σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη θανατηφόρα συμπλοκή με μαχαίρι, στην οποία έχασε τη ζωή του ένας 37χρονος Βούλγαρος στην ίδια περιοχή. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή και πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και τα αίτια της έκρηξης.