Εντοπίστηκε πτώμα 70χρονου στο λιμάνι του Πειραιά – Ανασύρθηκε από στελέχη του Λιμενικού

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, μέσα στο κεντρικό λιμάνι του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, πρόκειται για έναν 70χρονο Έλληνα, ο οποίος ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στον 70χρονο θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο 70χρονος στη θάλασσα.