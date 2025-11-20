Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν στην κατοχή τους 16 φιξάκια κοκαΐνης

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ενός άνδρα και μιας γυναίκας προχώρησαν την Τετάρτη (19/11), αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα δύο άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που οργανώθηκε κατόπιν αξιολόγησης και αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με τη δράση των ανωτέρω στην κατοχή από κοινού και διακίνηση κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία, καθώς και στην κατοχή των κατηγορούμενων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

16 αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 191,6 γραμμαρίων,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ και

2 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

