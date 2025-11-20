Θεσσαλονίκη: Υπάλληλος ακινητοποίησε 39χρονο που λήστεψε το κατάστημα με όπλο

Στη σύλληψη ενός 39χρονου άνδρα προχώρησαν άνδρες της ΕΛΑΣ ο οποίος τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (19/11) εισήλθε σε κατάστημα καφέ - ψιλικών σε περιοχή της Τούμπας, ακινητοποίησε με χρήση σωματικής βίας πελάτισσα και στη συνέχεια απείλησε αυτήν και υπάλληλο του καταστήματος με όπλο, αφαιρώντας πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Όπως αναφέρει το voria.gr, ο 39χρονος όταν εξήλθε από το κατάστημα ακινητοποιήθηκε από τον υπάλληλο του καταστήματος. Από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο κατασχέθηκε το όπλο που είχε περιείχε έναν κάλυκα και ένα φυσίγγιο.

Σε άλλο περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν στο κέντρο της πόλης στην οδό Ιπποδρομίου έναν 37χρονο ο οποίος έγινε αντιληπτός από 19χρονη με καταγωγή από τη Ρουμανία, καθώς είχε εισέλθει εντός του διαμερίσματός της για να τη ληστέψει.

