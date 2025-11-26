Κλοπή στο νοσοκομείο Βόλου: Νεαροί αφαίρεσαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό από αποθήκη

Στο στόχαστρο ληστών βρέθηκε το νοσοκομείο Βόλου, με τους νεαρούς δράστες να καταφέρνουν να αφαιρέσουν δύο τηλεοράσεις και τρεις ηλεκτρονικούς υπολογιστές από αποθήκη του Τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας.

Το συμβάν έγινε αντιληπτό στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας ανησυχία τόσο για την ίδια την κλοπή όσο και για τα κενά ασφαλείας, καθώς οι υπολογιστές ήταν συνδεδεμένοι με τον κεντρικό server της μονάδας και πιθανόν περιείχαν ευαίσθητα δεδομένα ασθενών.

Η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου ξεκίνησε άμεσα τη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας αποτυπώματα και λαμβάνοντας σειρά καταθέσεων. Σημαντικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η μαρτυρία υπαλλήλου της Ψυχιατρικής Κλινικής, ο οποίος είχε παρατηρήσει την προηγούμενη ημέρα άτομο με κουκούλα να μεταφέρει ένα κιβώτιο και να το παραδίδει σε δεύτερο νεαρό έξω από το νοσοκομείο.

Η εικόνα αυτή κατεγράφη τυχαία από πολίτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, που έστειλε φωτογραφία στη διοίκηση μέσω e-mail, ενισχύοντας το αποδεικτικό υλικό.

Με τη συνδρομή όλων των διαθέσιμων στοιχείων, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόκειται για έναν ανήλικο και έναν νεαρό ενήλικο, στα σπίτια των οποίων εντοπίστηκε ο κλεμμένος εξοπλισμός.

Διαβάστε επίσης