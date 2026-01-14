Θεσσαλονίκη: 29 κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης βρέθηκαν σε αποθήκη σπιτιού - Βίντεο

Χειροπέδες σε έναν 46χρονο για διακίνηση ναρκωτικών πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Τετάρτης (14/01), καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 κιλά χασίς και μισό κιλό κοκαΐνη!

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν σε αποθήκη της οικίας και κατασχέθηκαν:

συνολικά 29 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 29 κιλών και 219 γραμμαρίων,

1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 493 γραμμαρίων και

1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Δείτε βίντεο από την επίσημη σελίδα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας στο Facebook:

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

