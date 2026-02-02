Ιεράπετρα: Έκαναν βόλτα στην παραλία και «σκόνταψαν» πάνω σε δέμα με κοκαΐνη

Ποσότητα ναρκωτικών φέρεται να περιείχε ένα μεγάλο δέμα που εντοπίστηκε από κατοίκους της Ιεράπετρας σε παραλία της περιοχής.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής, εν μέσω θυελλωδών ανέμων όταν οι τρεις κάτοικοι βρέθηκαν στην συγκεριμένη παραλία της περιοχής. Ένα δέμα που επέπλεε στη θάλασσα τράβηξε την προσοχή τους.

Όταν το έβγαλαν από τη θάλασσα διαπίστωσαν ότι το δέμα ήταν αεροστεγώς κλεισμένο και ότι στο εσωτερικό του υπήρχαν σακουλάκια με λευκή σκόνη. Οι ίδιοι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν περί τίνος επρόκειτο και ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι πρόκειται για κοκαΐνη, ωστόσο τις οριστικές απαντήσεις θα δώσει το Χημείο του Κράτους, όπου και θα αποσταλεί το υλικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για περίπου ένα κιλό της συγκεκριμένης ουσίας, ενώ οι άνθρωποι που το συσκεύασαν είχαν λάβει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις, ώστε να μην εισχωρήσει νερό στο εσωτερικό του δέματος.

Αυτό που διερευνάται είναι το ενδεχόμενο το δέμα να ρίχτηκε στη θάλασσα από άτομα που φοβήθηκαν ενδεχόμενο έλεγχο και τη σύλληψή τους. Σε κάθε περίπτωση, το «ταξίδι» του δέματος, όπως επισημαίνουν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ, εφόσον τελικά πρόκειται για ναρκωτικές ουσίες, αναδεικνύει τις παράνομες συναλλαγές που πραγματοποιούνται δια θαλάσσης και τον τρόπο με τον οποίο τα ναρκωτικά φτάνουν στην Κρήτη.

Με πληροφορίες από patris.gr

Διαβάστε επίσης