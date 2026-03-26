Θρίλερ στα Χανιά: Εντοπίστηκε σορός σε προχωρημένη σήψη

Μία σορός εντοπίστηκε τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης (26/3) στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη σε βραχώδες σημείο, στην περιοχή Κολυμπάρι Χανίων.

Άμεσε στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ, ενώ η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης.