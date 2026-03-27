Νέο Ηράκλειο: Μαθητής Γυμνασίου πήγε στο σχολείο με μαχαίρι και «πεταλούδα»

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο στον 14χρονο

Συναγερμός σήμανε σήμερα στο 1ο Γυμνάσιο Νέου Ηρακλείου Αττικής, όταν δεκατετράχρονος μαθητής εντοπίστηκε να κατέχει δύο αιχμηρά αντικείμενα εντός του σχολικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, συμμαθητές του ανήλικου αντιλήφθηκαν, όταν εκείνος άνοιξε την τσάντα του, ότι είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι και έναν σουγιά τύπου πεταλούδα. Αμέσως ενημέρωσαν τον καθηγητή τους, ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο στον 14χρονο και επιβεβαίωσαν την κατοχή των δύο αντικειμένων. Ο μαθητής συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και μεταφέρθηκε στο Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του.

Παράλληλα, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οι γονείς του 14χρονου.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων συμβάντων στην πόλη. Τον Νοέμβριο του 2025, πάλι στην οδό Πεύκων, είχε σημειωθεί άγρια συμπλοκή ανηλίκων έξω από το σχολικό συγκρότημα, με αποτέλεσμα τρεις συλλήψεις 16χρονων, ενώ στην τσάντα ενός εξ αυτών βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 14 εκατοστών.

