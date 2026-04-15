Θήβα: Κυκλοφορούσαν με πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης - Δύο συλλήψεις

Χειροπέδες σε δύο άτομα πέρασαν το Μεγάλο Σάββατο (11/4) αστυνομικοί της Β1΄Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, οι οποίοι κουβαλούσαν - μεταξύ άλλων - πάνω από 100 γραμμάρια κοκαΐνης.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, στο ύψος της Υλίκης οι αστυνομικοί σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 27χρονος Έλληνας και ένας 24χρονος αλλοδαπός. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού μεικτού βάρους 108,5 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 2,1 γραμμαρίων.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν επίσης το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τέσσερα κινητά τηλέφωνα που έφεραν μαζί τους.

Την προανάκριση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας/Παράλληλη έδρα Θηβών και παραπέμφθηκαν για να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή Θηβών.

