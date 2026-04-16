Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής
Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες οι Αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-ptolemeos.gr, η γυναίκα είναι άγνωστη στους περίοικους της οδού Μακεδονομάχων όπου βρίσκεται η οικοδομή.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.
