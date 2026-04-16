Θρίλερ στην Πτολεμαΐδα: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής

Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ακάλυπτο οικοδομής στην Πτολεμαΐδα, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του e-ptolemeos.gr, η γυναίκα είναι άγνωστη στους περίοικους της οδού Μακεδονομάχων όπου βρίσκεται η οικοδομή.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί που ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας ενώ προς ώρας δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια.