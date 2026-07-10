Μεγάλη χασισοφυτεία σε χωριό έξω από τη Λαμία - Έφοδος της αστυνομίας με τρεις συλλήψεις

Snapshot Σε ορεινή περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι Λαμίας εντοπίστηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας με υποστήριξη υπηρεσιών από Πελοπόννησο και Φθιώτιδα.

Συνελήφθησαν τρεις Αλβανοί ως υπεύθυνοι της καλλιέργειας και μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Η αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε νωρίς το πρωί και συνεχίστηκε μέχρι αργά το απόγευμα με ξερίζωμα των δενδρυλλίων προς καταστροφή.

Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου. Snapshot powered by AI

Πολύ μεγάλη χασισοφυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε ορεινή και δύσβατη περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι του Δήμου Λαμιέων.

Όπως αναφέρει το lamiereport.gr, σε σημείο απομακρυσμένο που δεν μπορούν να φτάσουν περιπατητές ώστε να μένει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, εντοπίστηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης διαφόρων υψών.

Η μεγάλη επιτυχία των αστυνομικών της Μεσσηνίας που υποστηρίχτηκε από συναδέλφους τους υπηρεσιών όχι μόνο από τη Μεσσηνία, αλλά και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα, ήταν ότι συνελήφθησαν και τρεις Αλβανοί ως υπεύθυνοι της καλλιέργειας οι οποίοι και έχουν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Η επιχείρηση στο Καλλίδρομο ξεκίνησε από πολύ νωρίς και μέχρι πολύ αργά το απόγευμα οι αστυνομικοί ξερίζωναν δενδρύλλια προς καταστροφή!

Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση από την αρμόδια Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου.

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