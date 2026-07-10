Χαλκίδα: Συνελήφθη ανήλικος για διακίνηση ναρκωτικών - Χειροπέδες και στον πατέρα του

Snapshot Συνελήφθη ανήλικος στη Χαλκίδα για διακίνηση ναρκωτικών με 14 αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 26,1 γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν επίσης ζυγαριά ακριβείας, τρίφτης κάνναβης και κινητό τηλέφωνο.

Στην οικία του ανήλικου συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας. Snapshot powered by AI

Από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Χαλκίδας, συνελήφθη την Πέμπτη (09-07-2026) το απόγευμα στη Χαλκίδα, ένας ανήλικος ημεδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, τόσο στην κατοχή του, όσο και σε όμορους του σημείου εντοπισμού του υπαίθριους χώρους (επιμελώς κρυμμένες), καθώς και σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

14 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους 26,1 γραμμαρίων,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, με δυνατότητα ζύγισης έως 200 γραμμάρια,

τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης, καθώς και

ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιπλέον, εντός της προαναφερόμενης οικίας, εντοπίστηκε και συνελήφθη ο πατέρας του ανήλικου, κατηγορούμενος για παραμέληση της εποπτείας του, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκίδας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας.

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