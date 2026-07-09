Θεσσαλονίκη: Έκρυβε σε ψιλικατζίδικο ναρκωτικά, πιστόλι, χάπια και πάνω από 6.000 ευρώ

Snapshot Συνελήφθησαν δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη κατοχή όπλων.

Σε έλεγχο σε ψιλικατζίδικο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, σκευάσματα για στυτική δυσλειτουργία χωρίς άδεια, πιστόλια κρότου και φυσίγγια.

Κατασχέθηκαν επίσης ηλεκτρονικά τσιγάρα, ξύλινο γκλοπ, μπαστούνι μπέιζμπολ και χρηματικό ποσό άνω των 6.000 ευρώ.

Ο 50χρονος ιδιοκτήτης παρέδωσε αυτοβούλως επιπλέον πιστόλι και φυσίγγια σε δεύτερο κατάστημά του στην Πολίχνη.

Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο κατέσχεσε όλα τα ευρήματα. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη δύο ατόμων, που εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, προχώρησαν το πρωί της Τετάρτης στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 30χρονο ημεδαπό, βρέθηκε στην κατοχή του μια σφραγισμένη πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους πέντε γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από κατάστημα ψιλικών ειδών στην Ξηροκρήνη.

Στη συνέχεια, κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο κατάστημα, ιδιοκτησίας του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

83 σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 5 γραμμαρίων έκαστη,

20 σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη,

Δύο σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες πλαστικό κυτίο με περιεχόμενο κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη,

Τέσσερις σφραγισμένες συσκευασίες περιέχουσες πλαστικό κυτίο με περιεχόμενο ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 1 γραμμαρίου έκαστη,

Μια σφραγισμένη συσκευασία περιέχουσα πλαστικό κυτίο με περιεχόμενο ξηρό ανθό ακατέργαστης κάνναβης μικτού βάρους 2,5 γραμμαρίων.

10 κόπτες-θρυμματιστές κάνναβης (5 πλαστικοί και5 μεταλλικοί)

Πλήθος σκευασμάτων σε μορφή τζελ και δισκίων για την καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας τα οποία πωλούνταν άνευ αδείας,

Πέντε ηλεκτρονικά τσιγάρα περιεκτικότητας 150 mg,

Ένα σπρέι πιπεριού των 100ml,

Ένα ξύλινο γκλοπ μήκους 40 εκατοστών,

Ένα αλουμινένιο μπαστούνι μπέιζμπολ μήκους 77 εκατοστών,

Ένα πιστόλι κρότου – βολιδωτό διαμετρήματος 9mm με έναν γεμιστήρα και έξι φυσίγγια κρότου ήχου-λάμψης,

Το χρηματικό ποσό των 6.374,10 ευρώ και

Μια συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ακολούθως τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν σε έτερο κατάστημα που διατηρεί ο 50χρονος ημεδαπός στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης όπου και τους παρέδωσε αυτοβούλως ένα επιπλέον πιστόλι κρότου-βολιδωτό διαμετρήματος 9mm, έναν γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια κρότου-λάμψης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα παραπάνω ανευρεθέντα.

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