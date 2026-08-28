Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Κεφαλονιά: Αυτός είναι ο προπονητής που διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Ο προπονητής Παρίσης Κουλούμπης διώκεται για κατ’ εξακολούθηση βιασμούς ανήλικων αθλητριών στην Κεφαλονιά.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν βιασμό ανηλίκου άνω των 14 ετών, κατάχρηση ανηλίκων και πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.
  • Ο κατηγορούμενος ήταν γυμναστής και είχε την επίβλεψη ανηλίκων κατά τη διάρκεια των καταγγελλόμενων πράξεων.
  • Η δημοσιοποίηση των στοιχείων έγινε με εισαγγελική διάταξη για τη διερεύνηση και αποτροπή εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας.
  • Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Αργοστολίου για παροχή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση.
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Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία του προπονητή στην Κεφαλονιά ο οποίος διώκεται για βιασμούς ανήλικων αθλητριών κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται για τον ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Παρίση του Δημητρίου και της Ευαγγελίας, γεν. 13-02-1976 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

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Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένο και σε απόπειρα, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση, επίσης τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Σύμφωνα με τη δίωξη, οι πράξεις φέρεται να τελέστηκαν σε βάρος ανηλίκου που είχε συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του, ενώ συντρέχει και η επιβαρυντική περίσταση ότι ο κατηγορούμενος ήταν γυμναστής και παρέδιδε μαθήματα σε ανήλικο.

Παράλληλα, διώκεται για παράβαση του άρθρου 342 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή, καθώς και για πορνογραφία ανηλίκων, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή.

Η τελευταία κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, την απόκτηση και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων, ενώ στη δίωξη περιλαμβάνεται η επιβαρυντική περίσταση της παραγωγής τέτοιου υλικού από πρόσωπο στο οποίο είχε εμπιστευθεί ανήλικος για επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινά.

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στη διερεύνηση, ανίχνευση και δίωξη κακουργημάτων και πλημμελημάτων του Δέκατου Ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Η εν λόγω δημοσιοποίηση είναι πρόσφορη για τον προαναφερθέντα σκοπό και για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα διερευνώμενα εγκλήματα και δεν είναι δυνατή εν προκειμένω η επιλογή άλλων μέτρων λιγότερο επαχθών για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 26710–28404, 26710–27841 και 26710-24441, του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργοστολίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας.

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